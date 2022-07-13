Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Tunceli’deki Katır Gölleri, doğa tutkunlarının yeni rotası olmayı başardı

Tunceli’deki Katır Gölleri, doğa tutkunlarının yeni rotası olmayı başardı

13.07.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Dağları'nın 3 bin 100 rakımında yer alan Katır Gölleri, özellikle yaz aylarında çevre il ve ilçelerden doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Sarp dağların arasında kurulu Ovacık, yaban hayatı, endemik türleri ve yaylalarıyla her mevsim görülmeye değer güzellikler sunuyor.

“4 SAATLİK ZORLU YÜRÜYÜŞ SONRASI ULAŞILIYOR”

Mercan Dağları'ndaki Katır Gölleri de doğa tutkunlarını yöreye çekiyor. Günübirlik turlarla ya da kamp kurmak üzere ilçeye gelen doğaseverler, hazırlıklarını tamamladıktan sonra rotalarını Katır Gölleri'ne çeviriyor.
İlçeye bağlı Şahverdi köyüne araçlarıyla gelen doğaseverler, daha sonra göllere doğru yaklaşık 4 saat yürüyor.
Çevresi yemyeşil çayırlarla kaplı gölleri gezen doğa tutkunları, sıcak havadan bunaldıklarında serin sularda yüzüyor.
Dönüş yolunda dağa çıkan ziyaretçiler, bölgedeki gölleri aynı kadrajda fotoğraflama imkanı yakalıyor.
Doğaseverlerden Nadir Bulut,Tunceli'nin mükemmel doğaya sahip olduğunu söyledi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tunceli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sadece 15 yaşında bir multimilyoner! Serveti dudak uçuklattı

Sadece 15 yaşında bir multimilyoner! Serveti dudak uçuklattı

16 yaşındaki genç kız baloya onunla katıldı! Gören inanamadı

16 yaşındaki genç kız baloya onunla katıldı! Gören inanamadı

Ten rengi bikinisiyle olay oldu! “Evet mi hayır mı?”

Ten rengi bikinisiyle olay oldu! “Evet mi hayır mı?”

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

İlginizi Çekebilir

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Dev balık kehanet iddialarını güçlendirdi! Halk görmek için...

Aseksüel olduğunu keşfetti! “Seksi olduğumu söylüyorlar ama...”

Aseksüel olduğunu keşfetti! “Seksi olduğumu söylüyorlar ama...”

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Ten rengi bikinisiyle olay oldu! “Evet mi hayır mı?”

Ten rengi bikinisiyle olay oldu! “Evet mi hayır mı?”

Kurbanları çoğalıyor mu? Anestezi uzmanı dehşetinde yeni detay

Kurbanları çoğalıyor mu? Anestezi uzmanı dehşetinde yeni detay

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.