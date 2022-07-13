Tunceli’deki Katır Gölleri, doğa tutkunlarının yeni rotası olmayı başardı

Sarp dağların arasında kurulu Ovacık, yaban hayatı, endemik türleri ve yaylalarıyla her mevsim görülmeye değer güzellikler sunuyor.
“4 SAATLİK ZORLU YÜRÜYÜŞ SONRASI ULAŞILIYOR”
Mercan Dağları'ndaki Katır Gölleri de doğa tutkunlarını yöreye çekiyor. Günübirlik turlarla ya da kamp kurmak üzere ilçeye gelen doğaseverler, hazırlıklarını tamamladıktan sonra rotalarını Katır Gölleri'ne çeviriyor.
İlçeye bağlı Şahverdi köyüne araçlarıyla gelen doğaseverler, daha sonra göllere doğru yaklaşık 4 saat yürüyor.
Çevresi yemyeşil çayırlarla kaplı gölleri gezen doğa tutkunları, sıcak havadan bunaldıklarında serin sularda yüzüyor.
Dönüş yolunda dağa çıkan ziyaretçiler, bölgedeki gölleri aynı kadrajda fotoğraflama imkanı yakalıyor.
Doğaseverlerden Nadir Bulut,Tunceli'nin mükemmel doğaya sahip olduğunu söyledi.
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