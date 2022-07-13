Tunceli’deki Katır Gölleri, doğa tutkunlarının yeni rotası olmayı başardı

Sarp dağların arasında kurulu Ovacık, yaban hayatı, endemik türleri ve yaylalarıyla her mevsim görülmeye değer güzellikler sunuyor.

Mercan Dağları'ndaki Katır Gölleri de doğa tutkunlarını yöreye çekiyor. Günübirlik turlarla ya da kamp kurmak üzere ilçeye gelen doğaseverler, hazırlıklarını tamamladıktan sonra rotalarını Katır Gölleri'ne çeviriyor.