Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık "Malatya Kızılay Sistem Yapı Fabrikası"nı tanıttı:

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Malatya'da kurdukları Kızılay Sistem Yapı Fabrikası'nın yılda 1 milyon metrekare hafif çelik yapı, ön üretimli (prefabrik) yapı ve 65-70 bin konteyner üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Gazetecilere Malatya Kızılay Sistem Yapı Fabrikası'nı tanıtan Kınık, fabrikanın açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmasının planlandığını belirtti.

Geçmişte vagon fabrikası olarak kurulan ancak kullanılamayan fabrikanın artık yeni yapısıyla hizmet vereceğini anlatan Kınık, Malatya Kızılay Sistem Yapı Fabrikası'nda modüler yapı sistemleri üretimi yapıldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Hafif çelik malzeme ve farklı malzemelerle, kompozitinden ahşabına ve panel saçlarına kadar çok farklı ürünlerle birleştirilmiş barınma sistemleri üretiyoruz. Burası yılda yaklaşık bir milyon metrekare hafif çelik kapalı alan üretme, 65-70 bin civarında konteyner tipi yaşam ünitesi ve barınak ünitesi üretme kapasitesine sahip. Burası 3 vardiya, günlük yaklaşık 200 konteyner tipi yaşam ünitesi üretebilir durumda. Burası Kızılay'ımızın çadır ve tekstil fabrikasının geleneksel olarak üretmiş olduğu afetlerdeki ihtiyacımız olan barınma noktasındaki çadırın yanına bir sonraki aşaması olan konteyner veya modüler yaşam üniteleri üretmek öncelikli maksadıyla kuruldu."

Kınık, şu ana kadar tesiste Kızılay'ın kendi ihtiyaç duyduğu ürünleri üretmeye çalıştığını belirterek, "Mesela kan merkezlerimizi, şehirlerimizin merkezinde bulunan kan ünitelerimizi burada üretiyoruz. Yine Kızılayı'mızın ikinci el kullanılmış tekstillerinin geri dönüşüm kutularını burada imal ediyoruz. Bunları Birleşmiş Milletler, Uluslararası Göç Örgütü, uluslararası büyük sivil toplum kuruluşlarının finansmanıyla üretiyoruz ve kurulumlarını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

- "154 yıldır insanlara barınma temelli çözümler sunmaya çalışıyoruz"

Kınık, şu anda doğal gaz çıkarılan Zonguldak Filyos'taki büyük tesisin işçi şantiyelerini buradan kurduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine Kızılay Lojistik Şirketimizle o denizin altına döşenen boruların nakliyesini gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bu büyük işlere Kızılay olarak bir faydamız var. Kızılay 154 yıldır insanlara barınma temelli çözümler sunmaya çalışıyor. Özellikle savaşlarda, afetlerde yaralanan insanlara yönelik çözümleri var. Bugün bu çözümleri daha yenilikçi ar-ge'ye, inovasyona dayanan modellerle daha uygun, ekonomik şartlarda, daha hızlı kurulumlu ve daha yüksek nitelikte yapmak için sürekli bir ar-ge çalışması yapıyoruz."

- "Milli ekonomiye de ciddi katkılarımız var"

Afet barınma sistemleri noktasında dünyadaki yegane fabrikalardan birine sahip olduklarını anlatan Kınık, şöyle devam etti:

"Şu anda fabrikamızda yaklaşık 200 arkadaşımız çalışıyor. 2020 yılında buranın temelini atmıştık, geçtiğimiz yılların bahar aylarında üretime geçtik ve o günden bugüne yavaş yavaş ivmelenerek ilerliyoruz. Nihai anlamda bin arkadaşımız burada çalışacak ve bin aile buradan ekmek yiyecek. Milli ekonomiye de ciddi katkılarımız var. Çin'den ithal edilen pek çok farklı ürün vardı, bunları artık biz burada üretiyoruz. Dolayısıyla yerli ve milli bir ürün olarak burada üretmiş oluyoruz. Diğer taraftan ihracat da yapıyoruz. Şu ana kadar Katar, İngiltere, Macaristan, Irak ve Suriye gibi ülkelere ihracatımız var. Ekonomiye de bu anlamda ciddi bir katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki aylar içerisinde fabrikanın bir başka bölümü olan çadır ve tekstilin üretim alanında da konfeksiyon imalatımız başlayacak. İlk etapta 30 arkadaşımızın istihdam edileceği bu konfeksiyon imalathanemizde, ilerleyen süreçte 200-250 civarında insan çalışacak ve istihdam edilecek. Böylelikle daha çok kişisel koruyucu ekipmanlar, personel üniformaları ve buradaki ürettiğimiz modüler yapı sistemleri ile endüstriyel tekstil ürünlerini bir arada üretmeye çalışacağız."

- Almanya ve Katar'a uygu üretim merkezi

Kınık, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı ve katkıda bulunanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Burası aslında kolektif bir iş birliğinin, imecenin başarısıdır. Mümkün olduğu kadar bundan sonraki süreçlerde milli afet barınma kapasitemize hizmet vereceğiz ama onun dışında da gerek inovatif ürünlerle şu an Milli Savunma Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza, AFAD'ımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, BM'ye, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonuna, pek çok farklı kurumsal yapıya şu an çözümler üretiyoruz. Bunları daha da çeşitlendireceğiz, daha da genişleteceğiz. Şu an özellikle Avrupa'da çok büyük bir talep var ve bu talebi karşılayabilmek adına Almanya'da bu fabrikanın bir uydu üretim merkezini kuruyoruz. Katar'da benzer bir üretim üssü oluşturmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Dolayısıyla buralardan batı Avrupa'ya, Kuzey Avrupa'ya ihracat, Katar aracılığıyla da sahra altı Afrika ve Ortadoğu tarafına ihracat noktasında çalışmalarımız var. Bütün bu emeklerimizi insanlığın onurunu korumak, ızdırabını dindirmek ve buradan elde edeceğimiz gelirlerle de vatandaşımızın, yoksulumuzun ihtiyacını gidermek ve onları afetlere zor şartlara hazırlamak için yapıyoruz."

Kınık, fabrikada şu ana kadar 21 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Bir o kadar daha yatırım yapılacak. Bu fabrikanın 37 bin 500 metrekare kapalı alanı var. Bu fabrika kadar, önümüzdeki boş araziye bir tane daha yapılacak. Bir taraftan panel üretimlerimiz diğer taraftan üretim bantlarımızın artırılması, diğer taraftan hafif beton gibi kompozit malzeme gibi farklı malzemelerin imalatı vitrifiye, cam, pencere gibi bir takım ürünlerin burada üretilmesi ya da montajlanması noktasında kapasitelerimizi arttırıyoruz." diye konuştu.

Kınık, gezi sırasında gazetecilere fabrika hakkında detaylı bilgi aktardı.