Türk YouTuber 'Çuf çuf hoca' tarikatının içine girmişti! YouTuber Ali Ertuğrul: "Çuf çuf hoca hastalık bulaştırdı" Son halini gören inanamadı

Cuf cuf hocanın üyelerinden daha sonrasında kendisine mesajlar gönderildiğini ifade eden Ertuğrul, " Video yarım milyona yaklaştı. Adamlar bana mesaj attı 'Selamlar kardeşim çok güzel video olmuş' dediler. Şok oldum. Osman bana yazdı, 'Benim İngilizce röportaj yaptığım yerleri kaldırsan olur mu? İngilizcem çok kötü çıkmış arkadaşlarıma karşı utanıyorum' dedi. Muhtemelen bu Osman'ı tokatladılar. Çünkü Osman benim anneme küfür etmiş. Bir tane hakaret etmedim onlara. Bazı yerlerde aşağılayıcı şeyler söylemişler" diye konuştu.