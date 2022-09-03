Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Türkiye’de öğretmendi! “Kadınların yapamayacağı bir şey yok” dedi, Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! “Kadınların yapamayacağı bir şey yok” dedi, Amerika’da tır şoförü oldu

03.09.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de öğretmenlik yaaprlen Amerika’da çalışma izni alarak yüksek lisans yapmak için tır şoförülüğü yapan Büşra Mangaltepeli sosyal medyada popüler olmayı başardı. 2021 yılında Amerika’ya taşınan Mangaltepeli, kalıpları yıkmayı başardı. Yüksek lisans için para biriktirmek adına tır şoförlüğü yaptığını dile getiren Mangaltepeli, sosyal medyadan 40 bin takipçisine Amerika’daki yaşamı ve işine dair kesitler sunuyor.

Türkiye’de üniversiteden Zihin Engelliler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’ndan mezun olduktan sonra bir süre öğretmenlik yapan Büşra Maltepeli eğitim hayatını devam ettirmeye karar verdi. Türkiye’de yüksek lisans yapmak istediği sırada karşılaştığı zorluklar nedeniyle Amerika’ya taşınmak isteyen Maltepeli yaşamını tamamen değiştirecek cesaretli bir adım atmayı başardı. 2021 yılında Amerika macerası başlayan genç kadın, yüksek lisans için gerekli olan 40 bin doları kazanmak için çalışma izni alarak tır şoförlüğü yapmaya başladı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLDU

Sosyal medya fenomeni Osman Aslan’ın Amerika’daki yaşama dair çektiği videolarda takipçilerine tanıştırdığı Büşra Maltepeli, aracının bakımlarını yaparken ve direksiyon başında kadın şoförleri eleştirenlere “Kadınların yapamayacağı bir şey yok” diyerek cevap verdi.
Kendisine ait bir YouTube kanalı bulunan Maltepeli uzun yol maceralarını ve bir kadın tır şoförü olarak yaşadığı deneyimleri sosyal medya hesaplarından paylaşmayı tercih ediyor. 40 saatte kadar uzun yol şoförlüğü yaptığını dile getiren Maltepeli, sosyal medya paylaşımlarında kimi zaman direksiyonun başında kimi zaman ise tırının patlayan lastiğini değiştirirken görülüyor.
Kadın şoför algısını tamamen yıkan Maltepeli sosyal medyadan övgü dolu yorumlar aldı. Çoğu sosyal medya kullanıcısı genç kadını cesaretinden dolayı tebrik ederken, “İşte kadının gücü” yorumunda birleşti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Amerika tır şöförü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Yatak odasındaki işaret ihaneti gösterdi! “Daha uzun süre...”

Yatak odasındaki işaret ihaneti gösterdi! “Daha uzun süre...”

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Tasarım vajinası için servet harcadı! Kâbusu yaşadı

Tasarım vajinası için servet harcadı! Kâbusu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Asla denemeyin! Tehlikeli ve korkunç: Vajinal değişiklik...

Asla denemeyin! Tehlikeli ve korkunç: Vajinal değişiklik...

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.