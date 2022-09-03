Türkiye’de öğretmendi! “Kadınların yapamayacağı bir şey yok” dedi, Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de üniversiteden Zihin Engelliler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’ndan mezun olduktan sonra bir süre öğretmenlik yapan Büşra Maltepeli eğitim hayatını devam ettirmeye karar verdi. Türkiye’de yüksek lisans yapmak istediği sırada karşılaştığı zorluklar nedeniyle Amerika’ya taşınmak isteyen Maltepeli yaşamını tamamen değiştirecek cesaretli bir adım atmayı başardı. 2021 yılında Amerika macerası başlayan genç kadın, yüksek lisans için gerekli olan 40 bin doları kazanmak için çalışma izni alarak tır şoförlüğü yapmaya başladı.

Kendisine ait bir YouTube kanalı bulunan Maltepeli uzun yol maceralarını ve bir kadın tır şoförü olarak yaşadığı deneyimleri sosyal medya hesaplarından paylaşmayı tercih ediyor. 40 saatte kadar uzun yol şoförlüğü yaptığını dile getiren Maltepeli, sosyal medya paylaşımlarında kimi zaman direksiyonun başında kimi zaman ise tırının patlayan lastiğini değiştirirken görülüyor.