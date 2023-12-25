Türkiye'de pandemi dönemi böyle geçti! Kendisine organik maske yapan da vardı arabasını koronavirüsten korumak isteyen de...

Koronavirüs pandemisi tüm insanlık için ilginç ayları da beraberinde getirdi. Tüm dünyada salgının yayılmasını önlemek için karantina uygulaması devreye sokuldu. Koronavirüs salgınında aşının olmadığı günler herkes maskeliydi. Hayat normale dönerken koronavirüs karantinası günlerinden kalan absürt kesitlerin bulunduğu bir video sosyal medyada gündem yarattı.



