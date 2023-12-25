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    4. Türkiye'de pandemi dönemi böyle geçti! Kendisine organik maske yapan da vardı arabasını koronavirüsten korumak isteyen de...

    Türkiye'de pandemi dönemi böyle geçti! Kendisine organik maske yapan da vardı arabasını koronavirüsten korumak isteyen de...

    25.12.2023 13:12 | Son Güncelleme:
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    Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılarak global bir salgın haline gelen koronavirüs Türkiye'de de yoğun bir şekilde yaşandı. Maske zorunluluğu, sokağa çıkma yasakları ve sosyal mesafe kurallarının etkili olduğu günlerde kaydedilen birbirinden ilginç anlar sosyal medyada gündem oldu. O görüntülerde kendisine organik maske yapan da vardı, arabasına maske yapan da...

    Koronavirüs pandemisi tüm insanlık için ilginç ayları da beraberinde getirdi. Tüm dünyada salgının yayılmasını önlemek için karantina uygulaması devreye sokuldu. Koronavirüs salgınında aşının olmadığı günler herkes maskeliydi. Hayat normale dönerken koronavirüs karantinası günlerinden kalan absürt kesitlerin bulunduğu bir video sosyal medyada gündem yarattı.


    Kesfet

    Sosyal medyada viral olan görüntülerde kendisine maske tasarlayanlardan maskeyi yağmurdan korunmak için başına geçirmek isteyenler, pazarda kendisini korumak için plastik poşetli önlemler alanlara kadar pek çok ilginç an yer aldı.

    Sosyal medya kullanıcıları görüntüler yorum yapmayı ihmal etmedi. Karantina günlerini hatırlayanlar gönderiye, "Ne günlerdi ama?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ülke olarak neler yaşamışız" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya pandemi koronavirüs
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