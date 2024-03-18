Türkiye'de yetişiyor... Japonlar bayılıyor! Yoğun talep var 'Daha pahalı olmasına rağmen bizi tercih ediyorlar'

"BİZİM KALİTELİ SUSAMIMIZI SEÇİCİ BİR PAZAR OLAN JAPONYA VE AVRUPA ÜLKELERİ ALIYOR"

Türkiye’de yetişen susamın çok kaliteli olduğunu anlatan Öztürk, “Susamda en büyük ithalatçı 1,6 milyar dolarla Çin. Bizim susamımız kaliteli olduğundan birim fiyatı 2,4 dolardan gidiyor. Çin ise 1,5 dolar bandında ithalat yapıyor. Bizim kaliteli susamımızı seçici bir pazar olan Japonya ve Avrupa ülkeleri alıyor." ifadelerini kullandı.