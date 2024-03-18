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    4. Türkiye'de yetişiyor... Japonlar bayılıyor! Yoğun talep var 'Daha pahalı olmasına rağmen bizi tercih ediyorlar'

    Türkiye'de yetişiyor... Japonlar bayılıyor! Yoğun talep var 'Daha pahalı olmasına rağmen bizi tercih ediyorlar'

    18.03.2024 11:53
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    Ramazan ayının vazgeçilmezi Ramazan pidesine tat veren, simitten, tavuk yemeklerine, tahinden böreklere, kurabiyeye kadar çok geniş yelpazedeki gıda ürünlerine lezzet katan susam ihracatı önemli gelir kaynağı olurken, özellikle Japonlar Muğla’nın sarı susamına büyük talep gösteriyor.

    Ula Gökova Bölgesinde yetişen sarı susam, aroması, kokusu ve tadı nedeniyle Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği kanalıyla Başta Japonya olmak üzere diğer ülkelere ihraç ediliyor. Japonlar sarı susamı geleneksel yemekleri Suşi ve salatalarda kullanıyor.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Chef Gpt

    JAPONLAR GÖKOVA SARI SUSAMINA HAYRAN

    Türkiye, 2022 yılında 77 milyon dolar olan susam ihracatını 2023 yılında yüzde 62’lik artışla 124,5 milyon dolara çıkardı.

    Türkiye’nin susam ihracatındaki yeni hedefi 250 milyon dolara ulaşmak.

    Susamın içine girdiği tüm yiyeceklerin tadına ayrı bir aroma ve lezzet kattığını dile getiren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Türkiye’nin susam ihracatının 2024 yılının Ocak-Şubat döneminde yüzde 195’lik artışla 6 milyon 645 bin dolardan 19 milyon 632 bin dolara yükseldiği bilgisini paylaştı.

    "BİZİM KALİTELİ SUSAMIMIZI SEÇİCİ BİR PAZAR OLAN JAPONYA VE AVRUPA ÜLKELERİ ALIYOR"

    "BİZİM KALİTELİ SUSAMIMIZI SEÇİCİ BİR PAZAR OLAN JAPONYA VE AVRUPA ÜLKELERİ ALIYOR"

    Türkiye’de yetişen susamın çok kaliteli olduğunu anlatan Öztürk, “Susamda en büyük ithalatçı 1,6 milyar dolarla Çin. Bizim susamımız kaliteli olduğundan birim fiyatı 2,4 dolardan gidiyor. Çin ise 1,5 dolar bandında ithalat yapıyor. Bizim kaliteli susamımızı seçici bir pazar olan Japonya ve Avrupa ülkeleri alıyor." ifadelerini kullandı.

    Japonya’ya 2024 yılının Ocak-Şubat döneminde Türkiye Geneli susam ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 170’lik artışla 660 bin dolardan 1,7 milyon dolara ilerledi. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak 5-8 Mart 2024 tarihlerinde Tokyo’da düzenlenen Foodex Fuarı’na info stand ile katıldık. Fuarda tadım etkinliklerimiz kapsamında ziyaretçilere susam paneli tavuk tadımı yaptırdık ve büyük beğeni aldık." dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    susam japon geleneksel yemekler
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