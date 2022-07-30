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Türkiye’nin en büyük orman yangını müze oldu! Manavgat’ta Yüzyılın Yangını Müzesi açıldı

30.07.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Manavgat Belediyesi, Manavgat yangının 1. yıldönümünde, “Bir Ömür Bir Fidan Hatıra Ormanı” ve “Yüzyılın Yangını Açık Hava Müzesi” oluşturarak, vatandaşlarla açılışını gerçekleştirdi.

Manavgat Belediyesi, 1 yıl önce 28 Temmuz tarihinde yaşanan ve kayıtlara Türkiye’nin en büyük yangını olarak geçen Manavgat yangının yıldönümünde, “Bir Ömür Bir Fidan” hatıra ormanı fidan dikme ve Cumhuriyet Meydanı altında “Yüzyılın Yangını Açık Hava Müzesi” etkinlikleri düzenledi. Başkan Şükrü Sözen’in etkinliklere 1 yıl önceki yangında 6 gün boyunca üzerinden çıkarmadığı yeşil gömlekle katılırken yangın yerlerinden toplanan yanmış arabalar, traktör, römork, bisikletler, ev ve mutfak eşyaları ve yangın anlarının yansıtıldığı fotoğraflar ve video gösteriminden oluşan sergide açıldı.

1 YIL SONRA AYNI GÖMLEK

Başkan Şükrü Sözen orman şehitlerine Allah’tan rahmet dileyerek başladığı konuşmasında vatandaşların yangında pek çok şeylerinin yanısıra geleceğe dair umutlarını da kaybettiğini belirterek yangın sürecinde yaptığı hizmetleri hatırlattı.
Sözen, “232 tane evin yıkımını gerçekleştirdik. 650 hafif, az hasarlı binamızın onarımını gerçekleştirdik. 650 tane ahır yaptık. Bunları NEF vakfından destek alarak Ahbap gurubundan destek alarak ve birçok gönüllü yapıdan destek alarak el birliğiyle gönül birliğiyle gerçekleştirdik. Katkısı olan herkese minnetlerimi ifade ediyorum. Yurtlarımızda yangın zedelerimizi konuk ettik, barınakta hayvanlarımızı tedavi ettik. 36 bin paket saman 12 bin çuval yemi vatandaşlarımıza ulaştırdık.” dedi.
Yangından sonraki süreçte halkın yanında olduklarını dile getiren Sözen, “Yangın dayanışma merkezimizde gönüllülerimizle eşyaları doğru şekilde halkımıza kanalize ettik. Köylere kurduğumuz Aşeviyle günde 1000 kişiye yemek dağıttık. 1200 aileye beyaz eşya verdik. 100 aileye hayvan çadırı, 50 aileye konteynır vermişiz. 800 civarı büyük-küçükbaş hayvan verdik. 900 çiftçiye 213 km sulama borusu ve tarım aleti vermişiz. 600 adet arı kovanı verdik. 250 çocuğumuzu rehabilite ettik. 151 öğrenciye burs ve eğitim sağlamışız. Her şeye rağmen köylümüzün yanında olduk olmaya da devam ediyoruz.” diye konuştu.

YOĞUN KATILIM

YOĞUN KATILIM
Etkinliklere CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Antalya Milletvekilleri Aydın Özer, Rafet Zeybek, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve Manavgat halkı katıldı.
Gün içinde Bahçelievler Mahallesi 5042 Sokak’ta 2 bin 700 metrekare alana oluşturulan Bir Ömür Bir Fidan hatıra ormanına 108 adet çam fidanı dikildi.
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Anahtar Kelimeler:
yangın Manavgat
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