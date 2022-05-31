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Türkiye'nin en iyileri belli oldu! Liste başı ters köşe yaptı

31.05.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diziler, filmler ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler 20 oyuncu belli oldu. Listeye 20. sıradan giren isim Merve Boluğur olurken, liste başı herkesi şaşırttı.

Final yaparak ekran macerasını sonlandıran Masumlar Apartmanı'nın yıldızları listede gerilerken zirveye yerleşen sürpriz isim herkesi şaşırttı.

İşte en popüler 20 Türk oyuncu...

IMDB'YE GÖRE TÜRKİYE'NİN EN İYİ OYUNCULARI! İLK SIRA TERS KÖŞE YAPTI

MERVE DİZDAR
DAMLA SÖNMEZ
BURAK ÖZÇİVİT
ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ
ECE ÇEŞMİOĞLU
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