Türkiye'nin en iyileri belli oldu! Liste başı ters köşe yaptı

Diziler, filmler ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler 20 oyuncu belli oldu. Listeye 20. sıradan giren isim Merve Boluğur olurken, liste başı herkesi şaşırttı.
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