Türkiye'nin en sevilen çorbası açıklandı! Hem ‘en sevilen’ hem de ‘asla yemem’ denilen çorba oldu

Areda Piar araştırma şirketi Türkiye genelinde bin 100 kişinin katılımıyla 4 Şubat Dünya Ev Yapımı Çorba Günü’ne özel çorba tüketimine yönelik bir araştırma gerçekleştirdi. Areda Piar’ın ilk olarak 2022 yılında gerçekleştirdiği çorba araştırmasında katılımcıların tercihi yüzde 23,7 ile kelle paça olmuştu. Aynı araştırma 2024 yılının ilk ayında tekrar gerçekleştirildi ve katılımcıların en sevdiği çorba yüzde 24,4 ile yine kelle paça oldu.

Araştırmaya göre; katılımcılar kelle paça çorbasından sonra ikinci sırada yüzde 18,8 ile mercimek çorbasını, üçüncü sırada yüzde 10,9 ile işkembe çorbasını, dördüncü sırada yüzde 9,4 ile tarhana çorbasını ve beşinci sırada yüzde 7,8 ile yayla çorbasını seviyor.