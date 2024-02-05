Türkiye'nin hem ‘en sevilen’ hem de ‘asla yemem’ denilen çorbası olmuştu! Canan Karatay konuştu: "Kolajen vardır, en doğal proteindir"

Kimileri yüzüne bakmıyor kimileri ise hayatta vazgeçmem diyor. Kelle paça çorbası Türkiye'yi ikiye böldü. Yapılan bir araştırma gösterdi ki Türkiye'nin hem 'en sevilen' hem de 'en sevilmeyen' çorbası kelle paça çorbası oldu. Bu çorba, lezzetiyle damak çatlatıyor, faydaları ise saymakla bitmiyor. İçeriğinde bulunan yüksek orandaki kolajen ve lifle birlikte kemik ve kas sağlığını koruyor hatta bütün hastalıklara şifa oluyor. ATV Ana Haber’de yer alan habere göre Prof. Dr. Canan Karatay kelle paça çorbası hakkında "Kolajen vardır, en doğal proteindir" dedi.
Areda Piar araştırma şirketinin Türkiye genelinde bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği çorba araştırmasına göre; kelle paça katılımcıların yüzde 24,4 ile hem en sevdiği çorba olurken hem de yüzde 17,7 ile asla yemem denilen çorbalar arasında ilk sırada yer aldı. Kelle paça, kesinlikle çorbacıya gidilip içilir denilen çorbalar kategorisinde de yüzde 47 ile birinciliği üstlendi. Çorbacıya gidilen zaman diliminde ise katılımcıların tercihi yüzde 29,6 ile gece oldu.
Araştırmaya göre; katılımcılar kelle paça çorbasından sonra ikinci sırada yüzde 18,8 ile mercimek çorbasını, üçüncü sırada yüzde 10,9 ile işkembe çorbasını, dördüncü sırada yüzde 9,4 ile tarhana çorbasını ve beşinci sırada yüzde 7,8 ile yayla çorbasını seviyor.
Diğer çorbalar ise sırasıyla; yüzde 6,5 domates çorbası, yüzde 4,9 ezogelin çorbası, yüzde 4,8 şehriyeli tavuk çorbası, yüzde 2,4 ayran çorbası, yüzde 2,4 mantar çorbası, yüzde 2,1 beyran çorbası, yüzde 1,6 düğün çorbası, yüzde 1,1 arabaşı çorbası, yüzde 1,1 şehriye çorbası, yüzde 0,8 balık çorbası, yüzde 0,5 sebze çorbası ve yüzde 0,5 karalahana çorbası.
Konuya dair konuşan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Kelle paça bizim ülkemizin en önemli temel gıdalarından biridir. Kelle paçada kolajen vardır. Kaynatıldığı zaman kolajen vardır. En doğal proteindir. Tüketmeden önce üzerine pul biber, sarımsak ve limon gibi ürünlerin eklenmesi de bağışıklık sistemini hakikaten güçlendiriyor." dedi.
Kelle paça Ustası Kemla Kutluğ, "Bütün dertlere şifadır. Sevilmeyen bölümü de bazı yörelerde eti koktuğu için. İçinde kuzu ayağı var bu kolajen kaynağı güzellikte, kansere şifada, kırıklarda en büyük ilaç bu. Bunu yiyen ölmez. Kelle paçayı bu kadar lezzetli yapan şey kuzu kellesi ve kendi öz suyudur. Ayrıca yapımında ilikli kemik kullanırız." ifadelerine yer verdi.
Evde kelle paça yapılması konusuna değinen kelle paça ustası şu ifadelere yer verdi;
"Evde kelle paça yapılır ama bu randırmanı alamaz. Kelleyi temizler, ayaklarla birlikte 4-5 saat kaynattın mı özelliği köpüğünü kaçırmamak. Sürekli kaynarken köpüğü alınacak."