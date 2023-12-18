Türkiye'nin konuştuğu avukat Buket Nurşah Tekışık'tan videolu paylaşım! Lüks araçlarla fotoğrafların arkasındaki gerçek ortaya çıktı

Videolu paylaşım yapan Tekışık anlattıklarıyla bir kez daha dikkat çekti:

"Bir süredir anlamsız şekilde sosyal medyada hakkımda bir linç politikası yürütülüyor, asılsız haberler yapılıyor. Söylemediğim, yalan yanlış şeyler sırf etkileşim almak için benim ağzımdanmış gibi yazılıyor. Ülke gündemini gereksiz şekilde meşgul eden bu haberler ile ilgili artık açıklama yapma, cevap verme zorunluluğu doğdu.