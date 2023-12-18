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    4. Türkiye'nin konuştuğu avukat Buket Nurşah Tekışık'tan videolu paylaşım! Lüks araçlarla fotoğrafların arkasındaki gerçek ortaya çıktı

    Türkiye'nin konuştuğu avukat Buket Nurşah Tekışık'tan videolu paylaşım! Lüks araçlarla fotoğrafların arkasındaki gerçek ortaya çıktı

    18.12.2023 12:06 | Son Güncelleme:
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    Savcının odasında çektirdiği fotoğraf ve paylaşımın altına düştüğü not ile gündeme gelen avukat Buket Nurşah Tekışık'ın lüks yaşamı dikkat çekmişti. Birden fazla lüks araç ile fotoğrafı olan Tekışık hakkındaki iddialara video paylaşarak yanıt verdi.

    Avukat Buket Nurşah Tekışık, Türkiye'nin gündemine daha önce eşi görülmemiş bir vakayla geldi. Çağlayan Adliyesi'nde bavcının odasında çektirdiği fotoğrafı paylaşınca Tekışık'ın yaşantısının mesleğiyle ilişkisi sorgulanmaya başladı. Sosyal medyanın topa tuttuğu Tekışık hakkında soruşturma başlatıldı, savcının ise görev yeri değişti. Lince uğradığını söyleyip yakınan Tekışık iddialara bir bir yanıt verdi.

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    LÜKS OTOMOBİLLERİ GÜNDEM OLMUŞTU!

    Videolu paylaşım yapan Tekışık anlattıklarıyla bir kez daha dikkat çekti:

    "Bir süredir anlamsız şekilde sosyal medyada hakkımda bir linç politikası yürütülüyor, asılsız haberler yapılıyor. Söylemediğim, yalan yanlış şeyler sırf etkileşim almak için benim ağzımdanmış gibi yazılıyor. Ülke gündemini gereksiz şekilde meşgul eden bu haberler ile ilgili artık açıklama yapma, cevap verme zorunluluğu doğdu.

    Adliyede paylaştığım birkaç fotoğraf ve altına yazdığım bir özlü sözün yarısı kesilerek, kötü niyetli yorumlanarak oldukça çirkin paylaşımlar yapıldığını gördüm.

    Ben 28 yaşında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi mezunu bir avukatım. Başka bir üniversiteden mezun olduğuma yönelik bugüne kadar kimseye bir açıklamada bulunmadım. Uzun süredir BKT şeklinde tek bir plaka ve araç kullanıyorum. Kullandığım araçlar değişse de plakam değişmiyor.

    Üzerime ait tek bir araç bulunmaktadır. Üniversitedeyken de arabam vardı bunu babam almıştı.

    Sanki birçok aracım varmış gibi aynı plakanın takılı olduğu geçmişten bugüne kullandığım tüm araçlarım paylaşılıyor. Ülkede yurt dışına tatile gidip araç kiralayan, lüks mekanlardan, tatil yerlerinden fotoğraf paylaşan varlıklı on binlerce insan var.

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    Anahtar Kelimeler:
    Avukat Savcı
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