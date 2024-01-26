Türkiye'yi terk eden fenomen Merve Taşkın'dan doğum günü pozları geldi! Kıyafet seçimi çok konuşuldu... "Her yerde ayrı parıltı"

Aylık kazancı, Türkiye'yi terk edişi ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başaran Merve Taşkın yeni yaşını arkadaşlarıyla birlikte yaptığı bir partiyle kutlamıştı. Partide dolar motiflerinden oluşan bir pasta kesen ve arkadaşlarıyla birlikte pasta yediği anları paylaşan fenomen isim doğum günündeki kıyafet seçimiyle de çok konuşuldu.
İstanbul'daki doğum günü partisinde Taşkın göğüs dekolteli bir bluz, mini bir etekle kombinlediği ceketi ve botlarıyla beğenildi. Başına bir taç takan fenomen ismin püskül detaylarından oluşan kombini yorum yağmuruna tutuldu.
Doğum gününü kutladığı paylaşımına Taşkın, "Ve sonunda 26 yaşındayım. Doğum günüme gelen herkese çok teşekkür ederim, gelmeyen arkadaşlarımla artık konuşmuyorum. Şaka" notunu ekledi.
Fenomen ismin paylaşımı doğum günü kutlayanların yorumlarıyla dolup taşarken bazı kullanıcılar ise kıyafetini eleştirmeden edemedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Her yerde ayrı ışıltı. Oldu mu şimdi?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sökülmüş halı gibi" yorumunu ekledi.