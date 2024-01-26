Türkiye'yi terk eden fenomen Merve Taşkın'dan doğum günü pozları geldi! Kıyafet seçimi çok konuşuldu... "Her yerde ayrı parıltı"

Fenomen ismin paylaşımı doğum günü kutlayanların yorumlarıyla dolup taşarken bazı kullanıcılar ise kıyafetini eleştirmeden edemedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Her yerde ayrı ışıltı. Oldu mu şimdi?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sökülmüş halı gibi" yorumunu ekledi.