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Tuzu kaçan yemeği ziyan etmeyin! Püf noktaları kullanarak yemeği kurtarın

14.12.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek pişirmenin kolay olduğu düşünülse de yemeğin kıvamını ve tadını, tuzunu ayarlamak oldukça zorlu olabiliyor. En ufak bir dalgınlıkta yemeğin tuzunu fazla kaçırabiliyoruz. Sıklıkla karşılan bu durum karşısında yemeğinizi çöpe atıyorsanız büyük hata yapıyorsunuz. Uygun yöntemlerle yemeği fazla kaçan tuzdan kurtarabilirsiniz.

Tuz yemeğin lezzetini sağlayan en önemli baharat olarak görülse de fazla katılan tuz hem sağlığı hem de yemeğin lezzeti mahvediyor. Özellikle özel günlerde heyecanla yapılan yemeklerde sıklıkla karşılan bu durum birçok kişinin yemeği çöpe atmasına neden oluyor. Ancak ufak püf noktalarıyla tuzu fazla kaçan yemeği enfes bir lezzete kavuşturabilirsiniz.

YEMEĞİN FAZLA TUZUNU GEÇİRMEK İÇİN YAPILABİLECEKLER

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  • Hafif tuzlu ise içine 1-2 adet kesme şeker atın.
  • Orta derecede tuzlu ise patatesi dörde bölüp yemekle birlikte kaynatın ve sonra çıkarıp atın.
  • Fazla tuzlu ise hem patates kullanın hem de suyun bir kısmını kızarmış ekmekle dışarı alın.
  • Aşırı tuzlu ise yemeğin suyunu tamamen atın ve hiç tuz kullanmadan başka bir sos yapın.

TUZU FAZLA KAÇAN YEMEK NASIL KURTARILIR?

ÇORBALARA SÜT EKLEYEBİLİRSİNİZ

ÇORBALARA SÜT EKLEYEBİLİRSİNİZ
Çorbalar tuzlu olduğunda seyreltmek için su yerine süt ekleyebilirsiniz. Süt çorbanızın hem besin değerini arttırır, hem de kıvamını korurken tuzun tadını suya göre daha etkili şekilde azaltır.

PATATES FAZLA TUZU ALACAKTIR

PATATES FAZLA TUZU ALACAKTIR
Süt tercih etmiyorsanız birkaç parçaya böldüğünüz patatesleri çorbanıza ekleyebilirsiniz. Patates içeriğindeki lifler sayesinde pişerken tuzlu suyu çeker. Damak zevkinize göre patatesi çorba içinde ezebilir veya 10-15 dk sonra bütün halinde çıkarabilirsiniz. Tencere yemekleri tuzlu olduğunda soyulmuş patates eklemek en sık kullanılan yöntemdir. Patatesi doğrayarak yemeğe ilave edebilir, veya çorbalarda yaptığınız gibi birkaç parçaya bölüp piştikten sonra yemekten çıkarabilirsiniz.

KIZARMIŞ EKMEK KULLANABİLİRSİNİZ

KIZARMIŞ EKMEK KULLANABİLİRSİNİZ
Sadece suyu tuzlu olmuş yemeklerde ise kızarmış ekmek çözümdür. Yemeğin suyunun bir kısmını kızarmış ekmek parçaları ile alıp atabilirsiniz. Hala tuzu fazla ise yemeğin suyunu tamamen değiştirip tekrardan yapmayı da deneyebilirsiniz.
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