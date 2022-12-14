Tuzu kaçan yemeği ziyan etmeyin! Püf noktaları kullanarak yemeği kurtarın

Tuz yemeğin lezzetini sağlayan en önemli baharat olarak görülse de fazla katılan tuz hem sağlığı hem de yemeğin lezzeti mahvediyor. Özellikle özel günlerde heyecanla yapılan yemeklerde sıklıkla karşılan bu durum birçok kişinin yemeği çöpe atmasına neden oluyor. Ancak ufak püf noktalarıyla tuzu fazla kaçan yemeği enfes bir lezzete kavuşturabilirsiniz. YEMEĞİN FAZLA TUZUNU GEÇİRMEK İÇİN YAPILABİLECEKLER Hafif tuzlu ise içine 1-2 adet kesme şeker atın.

Orta derecede tuzlu ise patatesi dörde bölüp yemekle birlikte kaynatın ve sonra çıkarıp atın.

Fazla tuzlu ise hem patates kullanın hem de suyun bir kısmını kızarmış ekmekle dışarı alın.

Aşırı tuzlu ise yemeğin suyunu tamamen atın ve hiç tuz kullanmadan başka bir sos yapın.

TUZU FAZLA KAÇAN YEMEK NASIL KURTARILIR?

ÇORBALARA SÜT EKLEYEBİLİRSİNİZ Çorbalar tuzlu olduğunda seyreltmek için su yerine süt ekleyebilirsiniz. Süt çorbanızın hem besin değerini arttırır, hem de kıvamını korurken tuzun tadını suya göre daha etkili şekilde azaltır.

PATATES FAZLA TUZU ALACAKTIR Süt tercih etmiyorsanız birkaç parçaya böldüğünüz patatesleri çorbanıza ekleyebilirsiniz. Patates içeriğindeki lifler sayesinde pişerken tuzlu suyu çeker. Damak zevkinize göre patatesi çorba içinde ezebilir veya 10-15 dk sonra bütün halinde çıkarabilirsiniz. Tencere yemekleri tuzlu olduğunda soyulmuş patates eklemek en sık kullanılan yöntemdir. Patatesi doğrayarak yemeğe ilave edebilir, veya çorbalarda yaptığınız gibi birkaç parçaya bölüp piştikten sonra yemekten çıkarabilirsiniz.