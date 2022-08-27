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  4. Uçakta şoke eden anlar! Sarhoş yolcu uçuş görevlisine tokat attı

Uçakta şoke eden anlar! Sarhoş yolcu uçuş görevlisine tokat attı

27.08.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’den Yunanistan’ın Rodos Adası’na hareket eden bir uçakta meydana gelen olay sosyal medyanın gündemine yerleşti. İddiaya göre 70 yaşındaki bir yolcu, uçuş görevlisinden ücretsiz olarak alkol talep etti. Alkolün uçuş sırasında daha bitmeden alındığını söyleyen kadın uçuş görevlisiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine kadın uçuş görevlisine tokat attı.

İngiltere’den Yunanistan’a giden bir yolcu uçağında yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Başka bir yolcu tarafından çekilen ve TikTok’a yüklenen görüntülerde ismi açıklanmayan yaşlı bir kadın ve uçuş görevlisi arasındaki tartışma dikkatleri çekti. Tartışmanın dozunu arttırması üzerine oturduğu yerden kalkan yaşlı kadın uçuş görevlisine iki kez tokat attı. Diğer yolcuların şaşkın bakışlarına rağmen devam eden kavgaya diğer uçuş görevlileri müdahale etti.

ÜCRETSİZ ALKOL İSTEDİ

Kadının uçağın hareket etmesinden sonra ücretsiz bir şekilde talep ettiği alkol önce reddedildi. Bunun üzerine yaşlı kadın ücretini ödeyerek bir alkol istedi. Bu kez de kadın içeceğinin henüz bitmeden alındığını söyleyerek sinirlendi. Pilot, ismi açıklanmayan kadının dokuz polis tarafından uçaktan indirildiği Almanya'daki Münih'e uçağı yönlendirmek zorunda kaldığını belirtti ve diğer yolculardan yaşanan durum için özür dilendi.
Havayolu şirketi sözcüsü, "Manchester'dan Rodos'a giden LS819 uçuşunun, rahatsız edici bir yolcunun indirilebilmesi için dün Münih Havalimanı'na yönlendirildiğini doğrulayabiliriz. Bu öngörülemeyen gecikme ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı müşterilerimizden özür dileriz." dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede 25 bin izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarından biri gönderiye, “Özellikle uçuşta herhangi bir yerde iğrenç ve kabul edilemez davranışlar, insanların nesi var?” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Diğer yolcuları korkutmaya ne hakkı var?” yorumunu ekledi.
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Anahtar Kelimeler:
uçak
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