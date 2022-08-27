Uçakta şoke eden anlar! Sarhoş yolcu uçuş görevlisine tokat attı

İngiltere’den Yunanistan’a giden bir yolcu uçağında yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Başka bir yolcu tarafından çekilen ve TikTok’a yüklenen görüntülerde ismi açıklanmayan yaşlı bir kadın ve uçuş görevlisi arasındaki tartışma dikkatleri çekti. Tartışmanın dozunu arttırması üzerine oturduğu yerden kalkan yaşlı kadın uçuş görevlisine iki kez tokat attı. Diğer yolcuların şaşkın bakışlarına rağmen devam eden kavgaya diğer uçuş görevlileri müdahale etti.

ÜCRETSİZ ALKOL İSTEDİ

Kadının uçağın hareket etmesinden sonra ücretsiz bir şekilde talep ettiği alkol önce reddedildi. Bunun üzerine yaşlı kadın ücretini ödeyerek bir alkol istedi. Bu kez de kadın içeceğinin henüz bitmeden alındığını söyleyerek sinirlendi. Pilot, ismi açıklanmayan kadının dokuz polis tarafından uçaktan indirildiği Almanya'daki Münih'e uçağı yönlendirmek zorunda kaldığını belirtti ve diğer yolculardan yaşanan durum için özür dilendi.

Havayolu şirketi sözcüsü, "Manchester'dan Rodos'a giden LS819 uçuşunun, rahatsız edici bir yolcunun indirilebilmesi için dün Münih Havalimanı'na yönlendirildiğini doğrulayabiliriz. Bu öngörülemeyen gecikme ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı müşterilerimizden özür dileriz." dedi.