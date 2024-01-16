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    4. Uçakta yatağınızın rahatlığına ulaşabilirsiniz! Uçakta iyi bir uyku çekmenin püf noktaları... Sadece bu hareketlerden uzak durmalısınız

    Uçakta yatağınızın rahatlığına ulaşabilirsiniz! Uçakta iyi bir uyku çekmenin püf noktaları... Sadece bu hareketlerden uzak durmalısınız

    16.01.2024 15:10 | Son Güncelleme:
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    Herhangi bir toplu taşıma aracında rahatça uyumaya çalışmak neredeyse imkansızdır ve çoğu zaman vücudunuzda hiç beklemediğiniz bir ağrıyla uyanırsınız. Peki uçakta en az yatağınızdaki kadar rahat bir uyku çekebileceğinizi söylesek? TikTok'taki bir seyahat uzmanı sizler için uçak uykularında rahat olmanın 3 püf noktasını paylaştı.

    Uçaklarda yolculara genellikle sınırlı bir bacak mesafesiyle hareket alanı bırakılır. Özellikle uzun saatler süren yolculuklarla bu alan yolcular için büyük bir işkenceye dönüşebilir. TikTok'ta 'Levitex' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir seyahat uzmanı yolcular için uçak uykularını daha konforlu hale getirebilecekleri tüyoları anlattı.

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    TikTok hesabına yüklenen 48 saniyelik bir klipte uzman ilk adımda yolcuların koltuğu yatırdığından emin olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Koltuğunuzu yatırdığınızdan emin olun. Bu sayede vücudunuzda kan daha eşit bir şekilde dağılacak ve kalçanıza dah az basınç gitmiş olacak" dedi.

    Seyahat uzmanı ikinci adımda ise yolcuların boynunu desteklediğinden emin olması gerektiğini söyleyerek, "Boynunuzu destekleyecek şekilde bir yolculuk yastığı kullanabilirsiniz. Yastığınız yoksa eski bir kazağı lastik tokayla tuturarak boynunuza koyabilirsiniz. Bunu yaptığınızda uyku esnasında kafanız sağa ve sola düşmeyecek" diye konuştu.

    Yolcuların rahat bir uçak uykusu için yapması gereken son maddenin sırt ve koltuk arasında bir yastık yerleştirmek olduğunu belirterek, "Bel boşluğuna bir yastık yerleştirerek kendinizi destekleyebilirsiniz. Bu sayede sırt ve bel ağrılarının önüne geçmiş olursunuz" ifadelerini kullandı.

    Seyahat uzmanı yolcuları öne doğru eğilmemeleri ve başlarını masaya koyarak uyumamaları konusunda uyardı.

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    Anahtar Kelimeler:
    uçak uyku
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