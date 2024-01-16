Uçakta yatağınızın rahatlığına ulaşabilirsiniz! Uçakta iyi bir uyku çekmenin püf noktaları... Sadece bu hareketlerden uzak durmalısınız

Seyahat uzmanı ikinci adımda ise yolcuların boynunu desteklediğinden emin olması gerektiğini söyleyerek, "Boynunuzu destekleyecek şekilde bir yolculuk yastığı kullanabilirsiniz. Yastığınız yoksa eski bir kazağı lastik tokayla tuturarak boynunuza koyabilirsiniz. Bunu yaptığınızda uyku esnasında kafanız sağa ve sola düşmeyecek" diye konuştu.