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Uçuşun ortasında hostes kayıp kedinin sahibini aradı! “Kedisini özleyen var mı?”

11.01.2023 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir uçuş görevlisi uçuş sırasında kayıp bir tekir kedinin sahibiyle yeniden bir araya gelmesine yardım ettikten sonra sosyal medyada gündem olmayı başardı. Metrelerce yüksekteki bir uçuşta yaşanan eğlenceli anlar da kedi ve sahibinin kucaklaşması sosyal medya kullanıcılarının yüreğine dokundu.

Teksas’tan Kaliforniya’ya giden bir uçuş eğlenceli bir o kadar da duygusal anlara sahne oldu. David Hislop isimli bir kullanıcı tarafından paylaşılan anlarda bir uçuş görevlisi kucağında sarı renkli bir kediyle uçağın koridorunda “Kendisini özleyen var mı?” diyerek bir duyuru yaptı. Yolcuların arasından kedinin sahibi çıkıp hayvanını kucağına alarak yerine oturdu.

NASIL SERBEST KALDIĞI BELLİ DEĞİL

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Havayolu şirketinden yapılan resmi açıklamada kedinin serbest kalma şeklinin belli olmadığı belirtildi. Uçağın içinde heraket ederek yaramazlık yapan sevimli yolcunun sahibinin kucağında seyahatini tamamladığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
kedi uçak

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