Uçuşun ortasında hostes kayıp kedinin sahibini aradı! “Kedisini özleyen var mı?”

Teksas’tan Kaliforniya’ya giden bir uçuş eğlenceli bir o kadar da duygusal anlara sahne oldu. David Hislop isimli bir kullanıcı tarafından paylaşılan anlarda bir uçuş görevlisi kucağında sarı renkli bir kediyle uçağın koridorunda “Kendisini özleyen var mı?” diyerek bir duyuru yaptı. Yolcuların arasından kedinin sahibi çıkıp hayvanını kucağına alarak yerine oturdu.

NASIL SERBEST KALDIĞI BELLİ DEĞİL

Havayolu şirketinden yapılan resmi açıklamada kedinin serbest kalma şeklinin belli olmadığı belirtildi. Uçağın içinde heraket ederek yaramazlık yapan sevimli yolcunun sahibinin kucağında seyahatini tamamladığı ifade edildi.