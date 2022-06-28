Ukraynalı kadınlar, Rusya’ya karşı savaşa maddi destek sağlamak için çıplak fotoğraflarını satıyor! “Nakit paraya çeviriyoruz”

Bir grup Ukraynalı kadın, Rusya'ya karşı savaş için para toplamak amacıyla internette müstehcen fotoğraflarını satmaya başladı. Orduları için 620 bin sterlin (yaklaşık 12 milyon 639 bin TL) toplayan kadınlar bir fon oluşturdu. Ukraynalı hayır kurumlarına bağış karşılığında çıplak fotoğraflar sunan projede toplam 38 katılımcı yer aldı.

HER ŞEY BİR ŞAKAYLA BAŞLADI

Projenin başlangıcını Nastassia Nasko isimli bir kadının Twitter’da yaptığı bir şaka oluşturdu. Ukrayna için bir yardım kampanyası düzenlemek istediğini dile getiren Nasko, herlesin yarı çıplak bir şekilde durumu protesto etmesini istedi. Şakasının sosyal medyada büyük bir ilgi gördüğünü anlatan Nasko, katılım sağlamak isteyen onlarca kişinin kendisine ulaştığını açıkladı.

LADBible'ın bildirdiğine göre , grup şimdiye kadar yüz binlerce kişi topladı ve en yüksek tek bağış 2.200 sterlinlik (yaklaşık 44 bin 850 TL) bir kripto para birimi bağışından geldi.