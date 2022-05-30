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UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor! 1800 yıllık geometrik desenli mozaik bulundu

30.05.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama'daki Kızıl Avlu çevresinde yapılan kazılarda, milattan sonra 2-3'üncü yüzyıllarda yapıldığı değerlendirilen geometrik desenli taban mozaiği bulundu.

Antik dünyanın en önemli metropollerinden Bergama, görkemli Akropol, sağlık merkezi Asklepion, dönemin en önemli tapınaklarından Kızıl Avlu ile yurt içi ve dışından ziyaretçi çekerken Bergama Müzesi Müdürlüğü de kentteki kazı ve sondaj çalışmalarını sürdürüyor.Müze Müdürlüğünün çalışmalarıyla açığa çıkarılan buluntulara, Kızıl Avlu çevresindeki bir dini alana ait olduğu tahmin edilen yapının tabanındaki mozaikler de eklendi.

NADİR ESERLER ARASINDA YER ALIYOR

Bozulmamış, tahrip edilmemiş yapısıyla "nadir eserler" arasında yer alan mozaiklerin milattan önce 2. ya da 3. yüzyılda yapıldığı değerlendiriliyor.
Geometrik desenlerle süslü mozaikler, Bergama Müze Müdürlüğü uzmanlarının ayrıntılı çalışmasının ardından koruma altına alındı.
Bergama Müze Müdürü Nilgün Ustura, SİT alanlarında sondaj çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ayrıca yeni müze projesi için Topçu Kışlası olarak adlandırılan arkeolojik bölgede de sondaj yaptıklarını söyledi.
Bu çalışmalar sırasında etrafı sütunlu galerilerle çevrili avlulu yapı kompleksi ortaya çıkardıklarını kaydeden Ustura, kalıntıların mozaik tabanlı çeşitli ana mekan ve etrafındaki yan mekanlarla büyük bir yapı komplekse ait olduğunu düşündüklerini ifade etti.
Ustura, buluntulara ilişkin, “Dinsel içerikli, dini karakteri olan bir yapı kompleksi olduğunu tahmin ediyoruz. Geometrik desenli mozaikler korunmuş, günümüze kadar tam gelmiş. Kızıl Avlu'nun etrafında, bir Roma tapınağının etrafında dinsel amaçlı çeşitli yapı komplekslerinin olduğunu görüyoruz. Çünkü daha önceki yıllarda yaptığımız sondajlarda da aynı bölgede yine geç antik dönemli yapı komplekslerini açığa çıkardık. Dini nitelikli olabilecek kompleksler. Dolayısıyla ayrı parsellerde yapmış olsak da bütün olarak değerlendirdiğimizde Pergamon Antik Kenti'nde Aşağı Şehir'de Kızıl Avlu'nun etrafında farklı bir mimari programın uygulandığını görüyoruz. Yeni müze projesi kapsamında da açığa çıkardığımız bu arkeolojik buluntu bizim için son derece önemli.” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
İzmir Bergama
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