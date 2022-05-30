UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor! 1800 yıllık geometrik desenli mozaik bulundu

Antik dünyanın en önemli metropollerinden Bergama, görkemli Akropol, sağlık merkezi Asklepion, dönemin en önemli tapınaklarından Kızıl Avlu ile yurt içi ve dışından ziyaretçi çekerken Bergama Müzesi Müdürlüğü de kentteki kazı ve sondaj çalışmalarını sürdürüyor.Müze Müdürlüğünün çalışmalarıyla açığa çıkarılan buluntulara, Kızıl Avlu çevresindeki bir dini alana ait olduğu tahmin edilen yapının tabanındaki mozaikler de eklendi.

NADİR ESERLER ARASINDA YER ALIYOR

Bozulmamış, tahrip edilmemiş yapısıyla "nadir eserler" arasında yer alan mozaiklerin milattan önce 2. ya da 3. yüzyılda yapıldığı değerlendiriliyor.

Geometrik desenlerle süslü mozaikler, Bergama Müze Müdürlüğü uzmanlarının ayrıntılı çalışmasının ardından koruma altına alındı.

Bergama Müze Müdürü Nilgün Ustura, SİT alanlarında sondaj çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ayrıca yeni müze projesi için Topçu Kışlası olarak adlandırılan arkeolojik bölgede de sondaj yaptıklarını söyledi.

Bu çalışmalar sırasında etrafı sütunlu galerilerle çevrili avlulu yapı kompleksi ortaya çıkardıklarını kaydeden Ustura, kalıntıların mozaik tabanlı çeşitli ana mekan ve etrafındaki yan mekanlarla büyük bir yapı komplekse ait olduğunu düşündüklerini ifade etti.