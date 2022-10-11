Ünlü golfçü Paige Spiranac’ın bikinili paylaşımı nefesleri kesti! Cesur paylaşımları devam ediyor

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Spiranac kendisine yöneltilen olumsuz eleştirilere aldırış etmeden cesur pozlarını yayınlamaya devam ediyor. Sadece kendi ülkesinden değil dünya genelinde de tanınmaya başlamasıyla birlikte olumsuz eleştirilerin yoğunlaştığından söz eden Spiranac tepkilere bikinili pozuyla adeta meydan okudu.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Kayalık bir alanın önünde çekilen pozunda Spiranac kameraya sert bir bakış atmayı ihmal etmedi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede 261 bin beğeniye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi.