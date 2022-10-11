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  4. Ünlü golfçü Paige Spiranac’ın bikinili paylaşımı nefesleri kesti! Cesur paylaşımları devam ediyor

Ünlü golfçü Paige Spiranac’ın bikinili paylaşımı nefesleri kesti! Cesur paylaşımları devam ediyor

11.10.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı ünlü golfçü Paige Spiranac yaptığı sporun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Spiranac’ın Instagram hesabında yaklaşık 3.6 milyon takipçisi bulunuyor. Seksi pozlarıyla takipçilerinden tam not alan güzel isim bu kez siyah bikini takımıyla dikkatleri çekti.

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Spiranac kendisine yöneltilen olumsuz eleştirilere aldırış etmeden cesur pozlarını yayınlamaya devam ediyor. Sadece kendi ülkesinden değil dünya genelinde de tanınmaya başlamasıyla birlikte olumsuz eleştirilerin yoğunlaştığından söz eden Spiranac tepkilere bikinili pozuyla adeta meydan okudu.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

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Kayalık bir alanın önünde çekilen pozunda Spiranac kameraya sert bir bakış atmayı ihmal etmedi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede 261 bin beğeniye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi.

İŞTE PAIGE SPIRANAC'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Paige Spiranac
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