Ünlü golfçü Paige Spiranac'ın itirafı sosyal medyada gündem oldu! “Seksi pozlarımı annem çekiyor”

Amerika’da yaşayan ünlü golfçü Paige Spiranac, yaptığı sporun yanında sosyal medya paylaşımlarıyla da ünlenmeyi başardı. Instagram hesabında 3.6 milyon takipçisi bulunan fenomen isim popüler ve tanınır olmanın hayatında yarattığı zorluklardan söz etti. And Playing a Round podcast'inin son bölümünde Paige takipçi sayısındaki artışla birlikte nefret yorumlarının çoğalmasından şikayet etti. Paylaşımlarında özellikle annesinden destek aldığını ifade eden Spiranac, onun estetik gözüne güvendiğini söyledi.

“NEYE İHTİYACIM OLDUĞUNU HEMEN ANLIYOR”

Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların büyük bir bölümünü annesinin çektiğini ifade eden Spiranac, “Aslında annemle çalışmayı tercih ediyorum ve onun gözüne güveniyorum. Çok güçlü bir vizyona sahip ve bazen belirli bir fotoğrafçıyla çalışmamdan daha güzel sonuçlar alıyorum. Anneme hayal ettiğim hiçbir şeyi anlatmama gerek kalmıyor çünkü benden çok daha iyi biliyor. Neye ihtiyacım olduğunu hemen anlıyor” dedi.

Annesiyle çalışma prensiplerinin birbirine benzediğini dile getiren Spiranac, “Annem profesyonel bir balerindi. Kendi makyajını ve saçını yapabilen muhteşem bir dansçıydı. Bu yüzden onun yaratıcılık kanalına çok güveniyorum. Bunun nasıl olabileceğini biliyor, bu yüzden birlikte gerçekten çok iyi çalışıyoruz.” diye konuştu.