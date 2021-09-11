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  4. Deniz Akkaya'dan olay itiraf! Duyan neye uğradığını şaşırdı

Deniz Akkaya'dan olay itiraf! Duyan neye uğradığını şaşırdı

11.09.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Akkaya'dan Asena'ya... Ünlü isimlerin, soğuk duş etkisi yaratan gaflarını duyunca hayrete düşeceksiniz. İşte yıllar geçse de unutulmayan o gaflar...

Çarpıcı açıklamalarıyla magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden olan Deniz Akkaya, bir dönem “Birçok arkadaşımın içime girmesine izin verdim ve ben öyle her arkadaşımı içime alan biri değilimdir!” açıklamasıyla çok konuşulmuştu. İşte ünlü isimlerin beyin yakan gafları...

Ünlü modelden olay sözler: İçime girmesine izin verdim!

İŞTE ÜNLÜLERİN AKILLARA DURGUNLUK VEREN UNUTULMAZ GAFLARI

Asena

Asena
Salak olabilirim ama aptal asla!

Beyazıt Öztürk

Beyazıt Öztürk
Eminem dünyaca ünlü bir grup biliyorsunuz değil mi arkadaşlar?

Burcu Esmersoy

Burcu Esmersoy
Erkekler top görünce hemen dokunmaya ve vurmaya çalışıyor. Topu kıskanıyorum.

Cüneyt Arkın

Cüneyt Arkın
İstanbul'un 5'te yarısını gezdim.

Doğuş

Doğuş
Müzikte tek eksiğim opera.
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Anahtar Kelimeler:
Deniz Akkaya İzzet Yıldızhan
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