Deniz Akkaya'dan olay itiraf! Duyan neye uğradığını şaşırdı

Çarpıcı açıklamalarıyla magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden olan Deniz Akkaya, bir dönem “Birçok arkadaşımın içime girmesine izin verdim ve ben öyle her arkadaşımı içime alan biri değilimdir!” açıklamasıyla çok konuşulmuştu. İşte ünlü isimlerin beyin yakan gafları...
İŞTE ÜNLÜLERİN AKILLARA DURGUNLUK VEREN UNUTULMAZ GAFLARI
Asena
Salak olabilirim ama aptal asla!
Beyazıt Öztürk
Eminem dünyaca ünlü bir grup biliyorsunuz değil mi arkadaşlar?
Burcu Esmersoy
Erkekler top görünce hemen dokunmaya ve vurmaya çalışıyor. Topu kıskanıyorum.
Cüneyt Arkın
İstanbul'un 5'te yarısını gezdim.
Doğuş
Müzikte tek eksiğim opera.
Okuyucu Yorumları 0 yorum