Deniz Akkaya'dan olay itiraf! Duyan neye uğradığını şaşırdı

Çarpıcı açıklamalarıyla magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden olan Deniz Akkaya, bir dönem “Birçok arkadaşımın içime girmesine izin verdim ve ben öyle her arkadaşımı içime alan biri değilimdir!” açıklamasıyla çok konuşulmuştu. İşte ünlü isimlerin beyin yakan gafları...