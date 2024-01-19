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  4. Terzi'nin yıldızı Ece Sükan bornozuyla poz verdi! Derin bacak dekoltesi olay oldu...

Terzi'nin yıldızı Ece Sükan bornozuyla poz verdi! Derin bacak dekoltesi olay oldu...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.01.2024 09:19 | Son Güncelleme:
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Son olarak rol aldığı Netflix dizisi Terzi ile adından söz ettiren ünlü oyuncu ve model Ece Sükan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Cesur ve iddialı tarzı ile çok konuşulan ünlü oyuncu Ece Sükan bu defa bornozuyla kamera karşısına geçti. Derin bacak dekoltesi dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Ece Sükan, son olarak başrollerini Çağatay Ulusoy, Salih Bademci ve Şifanur Gül'ün paylaştığı Netflix'in sevilen dizisi Terzi'de 'Suzi' karakterine hayat verdi.

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BORNOZUYLA POZ VERDİ

Cesur ve iddialı tarzı ile çok konuşulan ünlü oyuncu Ece Sükan bu defa bornozuyla kamera karşısına geçti. Derin bacak dekoltesi dikkat çekti.

Ünlü oyuncu karesini 237 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından "Hazırlık zamanı" notuyla paylaştı. Paylaşıma kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

"Asla yaşlanmayacaksın", "Çok tatlısın", "Çok güzel", "Makyajla güzelliğini taçlandırmışsın" gibi yorumlar yapıldı.

Ece Sükan, 1977 yılında Ankara’da doğdu. İlköğretim ve liseyi TED Ankara Koleji’nde tamamlayan Ece Sükan, Devlet Opera Balesi’nde 3 yıl bale eğitimi aldı ve burada 2 yıl da oyunlarda görev aldı.

1998 yılında ODTÜ Psikoloji bölümünden şeref öğrencisi olarak mezun olan Ece Sükan, aynı yıl “Best Model of Turkey” üçüncüsü seçildi. 1998 yılından itibaren profesyonel mankenliğe başladı.

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