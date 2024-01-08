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Ünlü türkücü, Türkiye'yi terk edip o ülkeye yerleşti! Türkücünün son hali gündem oldu! İşte son hali...

08.01.2024 13:02 | Son Güncelleme:
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Türk Halk Müziği sanatçısı Dilovan, İsviçre'ye taşındı. Şarkıcı İsviçre'nin Cenevre kentinde bir köyde eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşıyor. Ev, bağ, bahçe işleriyle bizzat ilgilenen Dilovan, müzik kariyerini ise oğlu Alan Dere'ye bıraktı. Türkücü, doğa iç içe olan pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor. Ünlü türkücünün son hali gündem oldu.

Ünlü türkücü Seher Dilovan'dan radikal karar... Ülkeyi terk edip İsviçre'ye taşındı. Dilovan artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Dilovan, şimdilerde İsviçre'de doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor.

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DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞIYOR

Uzun süredir müzik piyasasından elini eteğini çeken Seher Dilovan, ailesi ile yerleştiği Cenevre'de köy hayatı yaşıyor. Ünlü türkücü ailesiyle birlikte Cenevre'de bahçe içinde yer alan bir villada yaşıyor.

Dilovan, sosyal medya hesabından sık sık İsviçre'deki yaşamını paylaşmayı ihmal etmiyor. Türkücünün paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.

Dilovan son olarak yaptığı açıklamada, oğlunun İsviçre için Eurovision'a hazırlandığını söylemişti. Ünlü türkücünün son hali de gündem oldu.

Doğayla iç içe yaşayan başarılı türkücünün sosyal medyadaki hallerine "Doğa size yaramış", "Hiç yaşlanmıyorsunu" yorumları geldi.

SEHER DİLOVAN KİMDİR?

SEHER DİLOVAN KİMDİR?

1971 yılında Ankara'da doğan Seher Dilovan, Tunceli asıllı bir ailenin iki kızından biridir. Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda stajyer olarak yer alan Dilovan, Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. İlk albümü "Ayvacı"yı 1992 yılında çıkaran Dilovan, ardından "Vur ElDilovan, ayrıca siyasetçi Kemal Burkay'ın yeğenidir.ler Oynasın", "Seher Yeli", "Sabret Gönül" ve "Türkülerle Yeniden" adlı albümleri çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
Seher Dilovan
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