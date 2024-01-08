Ünlü türkücü, Türkiye'yi terk edip o ülkeye yerleşti! Türkücünün son hali gündem oldu! İşte son hali...

SEHER DİLOVAN KİMDİR?

1971 yılında Ankara'da doğan Seher Dilovan, Tunceli asıllı bir ailenin iki kızından biridir. Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda stajyer olarak yer alan Dilovan, Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. İlk albümü "Ayvacı"yı 1992 yılında çıkaran Dilovan, ardından "Vur ElDilovan, ayrıca siyasetçi Kemal Burkay'ın yeğenidir.ler Oynasın", "Seher Yeli", "Sabret Gönül" ve "Türkülerle Yeniden" adlı albümleri çıkardı.