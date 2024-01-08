Ünlü türkücü, Türkiye'yi terk edip o ülkeye yerleşti! Türkücünün son hali gündem oldu! İşte son hali...

Ünlü türkücü Seher Dilovan'dan radikal karar... Ülkeyi terk edip İsviçre'ye taşındı. Dilovan artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Dilovan, şimdilerde İsviçre'de doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor.
Uzun süredir müzik piyasasından elini eteğini çeken Seher Dilovan, ailesi ile yerleştiği Cenevre'de köy hayatı yaşıyor. Ünlü türkücü ailesiyle birlikte Cenevre'de bahçe içinde yer alan bir villada yaşıyor.
Dilovan, sosyal medya hesabından sık sık İsviçre'deki yaşamını paylaşmayı ihmal etmiyor. Türkücünün paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.
Dilovan son olarak yaptığı açıklamada, oğlunun İsviçre için Eurovision'a hazırlandığını söylemişti. Ünlü türkücünün son hali de gündem oldu.
Doğayla iç içe yaşayan başarılı türkücünün sosyal medyadaki hallerine "Doğa size yaramış", "Hiç yaşlanmıyorsunu" yorumları geldi.
1971 yılında Ankara'da doğan Seher Dilovan, Tunceli asıllı bir ailenin iki kızından biridir. Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda stajyer olarak yer alan Dilovan, Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. İlk albümü "Ayvacı"yı 1992 yılında çıkaran Dilovan, ardından "Vur ElDilovan, ayrıca siyasetçi Kemal Burkay'ın yeğenidir.ler Oynasın", "Seher Yeli", "Sabret Gönül" ve "Türkülerle Yeniden" adlı albümleri çıkardı.