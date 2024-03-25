Ünlü Youtuber Alper Rende o ülkeye gitti... İğrenç görüntüler görenleri şaşırttı! Herkesin içinde pantolonunu indirip...

Pakistan'ın Lahor şehri, tarihi ve kültürel mirasıyla ünlü olsa da, maalesef çevre kirliliğiyle de adından söz ettiriyor.
Youtuber Alper Rende ülke ülke gezip oradaki insanlar, yaşam tarzları ve kültürleri hakkında bilgi veriyor.
Birçok ülke gezen Rende, şimdi ise dünyanın en kirli şehri kabul edilen Pakistan'ın Lahor şehrine gitti.
Rende, videosunda şehirde nefes almanın zor olduğunu belirtti. Rende, "Havası kirli olduğu için burada akciğer kanseri oldukça yüksek... Hastalar yan yana ve yerde hijyen sorunu devam ediyor" dedi.
Şehir, tarihi ve kültürel mirasıyla ünlü olsa da, maalesef çevre kirliliğiyle de adından söz ettiriyor.
Ünlü Youtuber video çekerken arkasında yer alan bir görüntü şaşırttı. Bir adam tuvaletini sokakta yapıyordu. İnsanların sokaklara tuvaletini yaptığını söyleyen Rende bu iğrenç anı da sansürleyerek yayınladı.