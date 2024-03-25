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Ünlü Youtuber Alper Rende o ülkeye gitti... İğrenç görüntüler görenleri şaşırttı! Herkesin içinde pantolonunu indirip...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
25.03.2024 11:34
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Birçok ülkede içerik üreten ünlü Youtuber Alper Rende'nin son durağı Pakistan'ın Lahor şehri oldu. 'Dünyanın en kirli şehrinde 1 hafta geçirmek' başlığıyla yayınladığı videoda bir adamın sokağın ortasında tuvaletini yaptığı anlar gündem oldu.

Pakistan'ın Lahor şehri, tarihi ve kültürel mirasıyla ünlü olsa da, maalesef çevre kirliliğiyle de adından söz ettiriyor.

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PAKİSTAN'A GİTTİ

Youtuber Alper Rende ülke ülke gezip oradaki insanlar, yaşam tarzları ve kültürleri hakkında bilgi veriyor.

Birçok ülke gezen Rende, şimdi ise dünyanın en kirli şehri kabul edilen Pakistan'ın Lahor şehrine gitti.  

Rende, videosunda şehirde nefes almanın zor olduğunu belirtti. Rende, "Havası kirli olduğu için burada akciğer kanseri oldukça yüksek... Hastalar yan yana ve yerde hijyen sorunu devam ediyor" dedi.

Şehir, tarihi ve kültürel mirasıyla ünlü olsa da, maalesef çevre kirliliğiyle de adından söz ettiriyor.

Ünlü Youtuber video çekerken arkasında yer alan bir görüntü şaşırttı. Bir adam tuvaletini sokakta yapıyordu. İnsanların sokaklara tuvaletini yaptığını söyleyen Rende bu iğrenç anı da sansürleyerek yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
Alper Rende
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