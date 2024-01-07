Uyarı verilmişti! İstanbul'a kar yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen, "Isı adası" etkisine işaret ederek paylaştı: İstanbul'da kar olasılığı...

"İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul hava durumu nasıl olacak?" sorularına milyonlarca vatandaş tarafından yanıt aranırken, İstanbul'ada kar yağışı ile ilgili son durum da araştırılıyor. Yapılan uyarılar ise megakentin kar yağışı alacağı konusundaki beklentileri artırmıştı. Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerinin ardından bir uyarı da İBB'den gelmiş, yapılan açıklamada kar yağışı için tarih de verilmişti! Ancak Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

