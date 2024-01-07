Uyarı verilmişti! İstanbul'a kar yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen, "Isı adası" etkisine işaret ederek paylaştı: İstanbul'da kar olasılığı...

"İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul hava durumu nasıl olacak?" sorularına milyonlarca vatandaş tarafından yanıt aranırken, İstanbul'ada kar yağışı ile ilgili son durum da araştırılıyor. Yapılan uyarılar ise megakentin kar yağışı alacağı konusundaki beklentileri artırmıştı. Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerinin ardından bir uyarı da İBB'den gelmiş, yapılan açıklamada kar yağışı için tarih de verilmişti! Ancak Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.
Geçtiğimiz günlerde, İstanbulluların adeta günlerdir beklediği haber sonunda gelmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama gelmişti.
AKOM, kentin pazartesi akşamından itibaren Sibirya kökenli soğuk havanın etkisine gireceğini, salı ve çarşamba günü de kar yağışının beklendiğini bildirmişti.
Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşüp kar değerlerine ineceğine dikkat çekilen açıklamada, 9 Ocak Salı kentin yüksek kesimlerinde, 10 Ocak Çarşamba ise kent genelinde kar yağışının beklendiği vurgulanmıştı.
İstanbul için verilen uyarılar sonrası İstanbullular kar yağışı için bekleyişe geçerken, Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'da kar olasılığı ortadan kalkmaya başladı. Zaten düşük olasılıkta devam ediyordu." dedi.
Prof. Dr. Şen'in açıklamaları şöyle devam etti:
"Sıcaklık 'ısı adası' etkisinden dolayı kar sınırına düşmüyor. Bundan sonra gelecek olan (12-13 Ocak) soğuk havaya bakacağız. 9-10 Ocak da kıyılar yağmur buna İstanbul da dahil. İç kesimler kar."