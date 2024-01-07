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    4. Uyarı verilmişti! İstanbul'a kar yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen, "Isı adası" etkisine işaret ederek paylaştı: İstanbul'da kar olasılığı...

    Uyarı verilmişti! İstanbul'a kar yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen, "Isı adası" etkisine işaret ederek paylaştı: İstanbul'da kar olasılığı...

    07.01.2024 11:18 | Son Güncelleme:
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    "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunun yanıtı merak edilirken, yapılan son değerlendirme ve tahminlere göre, ülkemizin bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise "ısı adası" etkisine dikkat çekerek, cevabı merak edilen İstanbul'da kar olasılığı ile ilgili sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.

    "İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul hava durumu nasıl olacak?" sorularına milyonlarca vatandaş tarafından yanıt aranırken, İstanbul'ada kar yağışı ile ilgili son durum da araştırılıyor. Yapılan uyarılar ise megakentin kar yağışı alacağı konusundaki beklentileri artırmıştı. Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerinin ardından bir uyarı da İBB'den gelmiş, yapılan açıklamada kar yağışı için tarih de verilmişti! Ancak Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

    Kesfet

    AKOM UYARMIŞTI

    Geçtiğimiz günlerde, İstanbulluların adeta günlerdir beklediği haber sonunda gelmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama gelmişti.

    AKOM, kentin pazartesi akşamından itibaren Sibirya kökenli soğuk havanın etkisine gireceğini, salı ve çarşamba günü de kar yağışının beklendiğini bildirmişti.

    Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşüp kar değerlerine ineceğine dikkat çekilen açıklamada, 9 Ocak Salı kentin yüksek kesimlerinde, 10 Ocak Çarşamba ise kent genelinde kar yağışının beklendiği vurgulanmıştı.

    PROF. DR. ORHAN ŞEN: "İSTANBUL'DA KAR OLASILIĞI ORTADAN KALKMAYA BAŞLADI"

    PROF. DR. ORHAN ŞEN: "İSTANBUL'DA KAR OLASILIĞI ORTADAN KALKMAYA BAŞLADI"

    İstanbul için verilen uyarılar sonrası İstanbullular kar yağışı için bekleyişe geçerken, Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'da kar olasılığı ortadan kalkmaya başladı. Zaten düşük olasılıkta devam ediyordu." dedi.

    "ISI ADASI" ETKİSİNİ İŞARET ETTİ

    "ISI ADASI" ETKİSİNİ İŞARET ETTİ

    Prof. Dr. Şen'in açıklamaları şöyle devam etti:

    "Sıcaklık 'ısı adası' etkisinden dolayı kar sınırına düşmüyor. Bundan sonra gelecek olan (12-13 Ocak) soğuk havaya bakacağız. 9-10 Ocak da kıyılar yağmur buna İstanbul da dahil. İç kesimler kar."

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    Anahtar Kelimeler:
    kar yağışı İstanbul
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