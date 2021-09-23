Uyuşukluk hissine dikkat! Beyin tümörünüz olabilir

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, beyin tümörünün kişiye verdiği sinyallerin neler olabileceği konusunda açıklama yaptı. Bıkmaz, beyin tümörünün pek çok belirtisi olabildiğini belirterek, erken teşhisin, birçok hastalıkta olduğu gibi beyin tümöründe de hayat kurtardığını belirtti.

BEYİN TÜMORÜ SİNYALLERİNE DİKKAT EDİN

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, beyinde tümör olduğuna dair sinyallerin anlaşılabilmesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Beyin tümörü davranış değişikleri yaratabilir Kişilerde tavır değişimleri pek çok kez psikolojik boyutlu gibi algılansa da, aslında aniden gelişen tavır değişimlerinin altından ''beyin tömürü'' çıkabiliyor. Beyin tümörleri kişilikte veya davranışta değişikliklere neden olabiliyor.

Beyin, yumuşak, süngerimsi bir doku kütlesidir. Kafatası, kemikleri ve menings olarak adlandırılan üç adet ince zar tarafından korunmaktadır. Serebrospinal sıvı adı verilen ve suya benzeyen bir sıvı, beyni sarar ve tampon görevi görür. Beyin sıvısı, meningsler arasındaki boşluklar ile beyin içindeki karıncık denilen boşluklarda bulunur.

Beynimiz duyularımızdan sorumludur Beynimiz, aynı zamanda duyularımızdan (görme, işitme, dokunma, tat alma ve koklama), hafızamızdan, duygularımız ve kişiliğimizden de sorumludur.