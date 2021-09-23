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Uyuşukluk hissine dikkat! Beyin tümörünüz olabilir

23.09.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, vücudun temel organı beynimize dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Uyuşukluk, güçsüzlük, görme bozuklukları gibi pek çok belirtinin dikkate alınması gerektiğini belirten Bıkmaz, beyin tümöründe erken teşhisin önemine vurgu yaptı.

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, beyin tümörünün kişiye verdiği sinyallerin neler olabileceği konusunda açıklama yaptı. Bıkmaz, beyin tümörünün pek çok belirtisi olabildiğini belirterek, erken teşhisin, birçok hastalıkta olduğu gibi beyin tümöründe de hayat kurtardığını belirtti.

BEYİN TÜMORÜ SİNYALLERİNE DİKKAT EDİN

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, beyinde tümör olduğuna dair sinyallerin anlaşılabilmesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Beyin tümörü davranış değişikleri yaratabilir

Beyin tümörü davranış değişikleri yaratabilir
Kişilerde tavır değişimleri pek çok kez psikolojik boyutlu gibi algılansa da, aslında aniden gelişen tavır değişimlerinin altından ''beyin tömürü'' çıkabiliyor. Beyin tümörleri kişilikte veya davranışta değişikliklere neden olabiliyor.
Beyin, yumuşak, süngerimsi bir doku kütlesidir. Kafatası, kemikleri ve menings olarak adlandırılan üç adet ince zar tarafından korunmaktadır. Serebrospinal sıvı adı verilen ve suya benzeyen bir sıvı, beyni sarar ve tampon görevi görür. Beyin sıvısı, meningsler arasındaki boşluklar ile beyin içindeki karıncık denilen boşluklarda bulunur.

Beynimiz duyularımızdan sorumludur

Beynimiz duyularımızdan sorumludur
Beynimiz, aynı zamanda duyularımızdan (görme, işitme, dokunma, tat alma ve koklama), hafızamızdan, duygularımız ve kişiliğimizden de sorumludur.

Beyin tümörü, hücrelerin kontrolsüz büyümesidir

Beyin tümörü, hücrelerin kontrolsüz büyümesidir
Beyin tümörü, beyindeki hücrelerin anormal veya kontrolsüz büyümesi olarak tanımlanır. Tümörler, iyi huylu (kanser yapıcı olmayan) veya kötü huylu (kanser yapıcı) olabilirler.
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Anahtar Kelimeler:
kanser Sağlık Bakanı
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