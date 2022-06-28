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Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

28.06.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile özel harekat ekipleri, ihbar üzerine Hacıbekir Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 20 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

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