Vedenik kanallarında çarpıcı görüntüler! 15 yılın en düşük seviyesinde... İtalya kuraklık alarmıyla karşı karşıya

Bilim insanları ve çevreci grupların açıklamalarına göre, Alpler’in mevsim normallerinden daha az seyreden düzeyde kar yağışı alması nedeniyle geçen yaz kuraklık konusunda yaşanan acil durumdan sonra İtalya yeniden bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Kanallar kurmaya başlarken mevcut su seviyesi gondolların, deniz taksilerinin ve ambulansların şehrin bazı kısımlarına dolaşmasını imkansız hale getiriyor. Venedik’te yaşanan durum yağmur olmaması, yüksek basınç sistemi, dolunay ve deniz akıntıları gibi çeşitli faktörlerin birleşimine bağlanıyor.

HASTA KOLLARDA TAŞINIYOR

Venedik Acil Servisi Başkanı Paolo Rosi, yerel yetkililere, "Operatörlerimiz genellikle araçları varış noktasından belirli bir mesafede durdurup yaya olarak devam etmek zorunda kalıyor, çoğu durumda hasta kollarında taşınıyor" dedi.