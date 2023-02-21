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  4. Vedenik kanallarında çarpıcı görüntüler! 15 yılın en düşük seviyesinde... İtalya kuraklık alarmıyla karşı karşıya

Vedenik kanallarında çarpıcı görüntüler! 15 yılın en düşük seviyesinde... İtalya kuraklık alarmıyla karşı karşıya

21.02.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’nın gondolları ve su kanallarıyla ünlü Venedik şehrinde ülke kuraklık ihtimaliyle karşı karşıya olduğu için çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Kanallardaki su seviyesi 15 yılın en düşük seviyesinde yer alırken çekilen su nedeniyle gondollar ünlü kanalların bazılarında kullanılamıyor.

Bilim insanları ve çevreci grupların açıklamalarına göre, Alpler’in mevsim normallerinden daha az seyreden düzeyde kar yağışı alması nedeniyle geçen yaz kuraklık konusunda yaşanan acil durumdan sonra İtalya yeniden bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Kanallar kurmaya başlarken mevcut su seviyesi gondolların, deniz taksilerinin ve ambulansların şehrin bazı kısımlarına dolaşmasını imkansız hale getiriyor. Venedik’te yaşanan durum yağmur olmaması, yüksek basınç sistemi, dolunay ve deniz akıntıları gibi çeşitli faktörlerin birleşimine bağlanıyor.

HASTA KOLLARDA TAŞINIYOR

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Venedik Acil Servisi Başkanı Paolo Rosi, yerel yetkililere, "Operatörlerimiz genellikle araçları varış noktasından belirli bir mesafede durdurup yaya olarak devam etmek zorunda kalıyor, çoğu durumda hasta kollarında taşınıyor" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
İtalya kuraklık Venedik

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