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  4. Verdiği kilolarla dikkat çekmişti! 9 kilo veren Zara zayıflama sırrını verdi

Verdiği kilolarla dikkat çekmişti! 9 kilo veren Zara zayıflama sırrını verdi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
25.03.2024 13:22
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Dillere pelesenk olan şarkıları, güçlü sesi ve sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Zara 9 kilo verdi. Şarkıcı kilo vermesinin formülünü de açıkladı.

Ünlü şarkıcı Zara sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isimler arasında yerini alıyor.

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ZAYIFLAMA SIRRINI AÇIKLADI

Çocuk yaşta şöhreti yakalayan şarkıcı Zara gerçek adıyla Neşe Yılmaz son dönemde sesinin yanı sıra değişimi ile de gündemden düşmüyor.

Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü isim her haliyle büyük beğeni topluyor. Tam olarak 9 kilo veren Zara zayıflama formulünü de açıkladı.

Snobmagazin'in haberine göre, Zara yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"D vitamini öğlen zamanı (damla olarak) ve kaba çekirdeği yağı ile alıyorum. Mümkün mertebe ev yemeği ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Ekmek dahi evde minik minik kurabiye gibi yapıyoruz. Porsiyonlarım o kadar küçük ki görseniz inanmazsınız. Yemekle birlikte sıvı tüketmemeye çalışıyorum ki mide asidini çoğaltmasın diye. Daha iyi sindirim için...

Güneş batınca bir şey yememeye çalışıyorum. Spor ve haftanın 3 günü yürüyüş mümkün olan her zamanda! En önemlisi de stres... Bir kurtulun kafanızın içindeki seslerden deniz, kum, güneş, kelebekler moduna geçin içinizde. İnanın çok fark ediyor. Haklı değil, mutlu olmayı seçiyorum. Sizi deli eden insanlara öfkelenmekten vazgeçin çünkü değişmiyorlar ve siz öfke merkezi olan karaciğerinizi yormuş oluyorsunuz sadece...

Sevdiğiniz bir şeyi yapın. Siz severseniz onu en güzel haliyle yaparsınız, o zaman da herkes sever. Eypio ile yaptığımız eser şu an listelerde gittikçe yükseliyor. No stres, yes vitamin... E ben nasıl kilo vermeyeyim."

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