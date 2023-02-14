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  4. Wesley Sneijder'den açıklama geldi! Sırp oyuncu depremzedeler için hazırlanan Türk bayraklı pazubandını takmayı reddetti

Wesley Sneijder'den açıklama geldi! Sırp oyuncu depremzedeler için hazırlanan Türk bayraklı pazubandını takmayı reddetti

14.02.2023 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde gerçekleşen deprem felaketi sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken, futbol dünyasından da Türkiye için destek mesajları gelmeye devam ediyor. Dünyanın 5 büyük ligin yaşanan bu büyük yıkın sonrası resmi maçlar öncesi saygı duruşu kararı alınırken, Hollanda ekibi Ajax'ın Sırp takım kaptanı Dusan Tadic'ten tepki çeken bir hamle geldi. İşte detaylar...

Dusan Tadic

Dusan Tadic

SIR Sırbistan
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremler sonrası futbol dünyasından ülkemize destek mesajları ve yardımlar yağmaya devam ederken, dünyanın 5 büyük liginde oynanan resmi maçlar öncesi saygı duruşu yapılarak bu acının paylaşılması kararı alınmıştı.

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 Galatasaray'dan deprem bölgesindeki takımlara destek!

Galatasaray'dan deprem bölgesindeki takımlara destek!

AFETZEDELER İÇİN ÖZEL PAZUBANDI

AFETZEDELER İÇİN ÖZEL PAZUBANDI

Bu liglerden biri de birçok Türk futbolcunun top koşturduğu Hollanda Ligi'nde de bu uygulama yapılırken, takım kaptanları afetzedeler için özel olarak hazırlanan pazubantlarıyla sahaya çıktı.

TEPKİ ÇEKTİ

TEPKİ ÇEKTİ

Bu takımlardan biri de Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax olurken, takımın Sırp kaptan Dusan Tadic'ten tepki çeken bir hamle geldi.

PAZUBANDINI TAKMAYI REDDETTİ

PAZUBANDINI TAKMAYI REDDETTİ

Ligin 21. hafta karşılaşmasında Waalwijk ile karşılaşan Ajax'ta Tadic özel olarak hazırlanan bu pazubandanı takmadığı, Sırp oyuncunun pazubandında 3 tane 'X' olduğu görüldu. 34 yaşındaki futbolcunun bu tutumu tepki çekti.

SNEIJDER'DEN AÇIKLAMA

SNEIJDER'DEN AÇIKLAMA

Yaşanan bu olayın tepki çekmesinin ardından bir dönem Galatasaray forması da giyen Ajax'ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder, konuyla ilgili konuşurken, Hollandalı eski futbolcu Türkiye ve Suriye'ye destek pazubandının takılmamasının nedeninin kulüp kararı olduğunu dile getirdi.

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