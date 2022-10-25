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Whatsapp çöktü! Sosyal medya kullanıcıları Twitter’dan isyan etti

25.10.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ta tüm dünyada erişim sorunu yaşanması sosyal medya kullanıcılarını isyan ettirdi. Gruplarda başlayan mesaj gönderilmeme sorununun kısa sürede tüm uygulamaya yayılması sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirdi. Kullanıcılar sorunu anlayabilmek için adeta Twitter’a akın etti.

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulunan Whatsapp uygulamasına yönelik erişim sorunu sosyal medyada gündem yarattı. Sorun tüm dünya genelinde yayılmasıyla birlikte “Whatsapp” etiketi Twitter’ın en çok konuşulan gündem maddelerinden biri oldu. Twitter’da ‘trend topic (popüler konular)’ başlığında ilk sıraya yerleşen Whatsapp erişim sorununa ilişkin sosyal medya kullanıcıları eğlenceli paylaşımlar yaptı.

“GLOBAL KESİNTİ YAŞANMAKTA”

Konu hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı DR. Ömer Fatih Sayan, WhatsApp'da yaşanan sorun ile ilgili bilgilendirmede bulundu.
Sayan, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 'Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.' dedi.

İŞTE KULLANICILARIN EĞLENCELİ PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp

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