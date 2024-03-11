XL fuhuş baskını! Facebook'ta reklam, konuktan komisyon... Otel odasında yarı çıplak vaziyette yakalandılar, hepsi orta yaşlı ve kilolu

9 Mart tarihinde düzenlenen polis baskını Bangkok'un Phahon Resort otelini hedef aldı. Para karşılığı birlikte oldukları öğrenilen bir grup Taylandlı kadınların turistlerle seks partisi düzenlediği öğrenildi. Polis olay yerine gittiğinde çok sayıda kullanılmış prezervatif ve seks oyuncağıyla karşılaştı.
Seks partisinin organizatörü 49 yaşındaki Sophang Thongdonmuen, polis ekipleri tarafından tutuklandı. Organizatörden edinilen bilgilere göre, Erkekler her yattıkları kadın için 1800 Baht yani 40 Pound ücret ödüyordu.
Organizatör Sophang kendisini şu sözlerle savundu:
"Birçok erkek kilolu kadınları sever ama bulamıyorlar. Herkes hizmetten memnundu ve kimse zarar görmedi. Bu bizim için sadece eğlenceli ve kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Partiyi düzenleyen kişinin ben olduğumu itiraf ediyorum ama oradaki herkes istekliydi. Kimse katılmaya zorlanmadı."
Sophang Seks partisi hakkında polise, sohbet gruplarında dağıtılan dijital broşürler hakkında bilgi verdi. Bu broşürlerde, odalarda ve havuzlarda birlikte poz veren, açık kıyafetler içindeki tombul kadınların resimlerinin yer aldığı görüldü.
Partiye gidenlere kilolu kadınlarla parti, yemek, içki ve 'sınırsız eğlence' sözü verildi. Bazı erkeklerin tüm kadınlarla vakit geçirmek için para ödediği ve faturaların 20.000 Baht'tan (440 £) fazla olduğu söyleniyor.