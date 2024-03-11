XL fuhuş baskını! Facebook'ta reklam, konuktan komisyon... Otel odasında yarı çıplak vaziyette yakalandılar, hepsi orta yaşlı ve kilolu

Organizatör Sophang kendisini şu sözlerle savundu:

"Birçok erkek kilolu kadınları sever ama bulamıyorlar. Herkes hizmetten memnundu ve kimse zarar görmedi. Bu bizim için sadece eğlenceli ve kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Partiyi düzenleyen kişinin ben olduğumu itiraf ediyorum ama oradaki herkes istekliydi. Kimse katılmaya zorlanmadı."