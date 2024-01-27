Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir ve Seyran'ı Afra Saraçoğlu aşkı yeniden başladı! Sarmaş dolaş görüntülendiler...

Yalı Çapkını her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Dizi oyuncu kadrosu ve hikayesiyle beğeni topluyor. Dizideki başrol oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir dizideki rolleri hariç gerçek hayatta da çok konuşuluyor.

