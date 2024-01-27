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  4. Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir ve Seyran'ı Afra Saraçoğlu aşkı yeniden başladı! Sarmaş dolaş görüntülendiler...

Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir ve Seyran'ı Afra Saraçoğlu aşkı yeniden başladı! Sarmaş dolaş görüntülendiler...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
27.01.2024 14:39 | Son Güncelleme:
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Dizideki senaryo aşkını gerçek hayata da taşıyan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir bir süre önce ayrılmıştı. Ayrılığa 2 ay dayanamadılar. Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu’nun evine girerken görüntülendi. Ayrıca ikili, bir konserde sarmaş dolaş eğlenirken görüntülendi. İkilinin yeniden barıştığı da belgelenmiş oldu.

Yalı Çapkını her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Dizi oyuncu kadrosu ve hikayesiyle beğeni topluyor. Dizideki başrol oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir dizideki rolleri hariç gerçek hayatta da çok konuşuluyor.

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AFRA SARAÇOĞLU VE MERT RAMAZAN DEMİR BARIŞTI MI?

Yalı Çapkını dizisinde oynadıkları Ferit Korhan ile Seyran Korhan karakterleri ile tanınan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu sık sık aşk iddialarıyla gündeme geliyordu.

Dizideki senaryo aşkını gerçek hayata da taşıyan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşk iddialarını defalarca kez yalanladıktan sonra dudak dudağa yakalandı.

Sette başlayan arkadaşlıkları bu yaz aşka dönüşen çift, kısa süren flörtün ardından ayrılık kararı aldı.

TV100'ün haberine göre Afra Saraçoğlu – Mert Ramazan Demir ilişkisi yeniden başladı. Mert Ramazan Demir, geçen günlerde Afra Saraçoğlu’nun gece yarısı apartmanına girerken görüntülendi. Tüm geceyi birlikte geçiren ikili saat 08.00’de aynı evden çıkarak setin yolunu tuttu.

Mert Ramazan Demir’in Afra Saraçoğlu’nun evine girerken görüntülenmesinden sonra ikili, bir konserde sarmaş dolaş eğlenirken görüntülendi. İkilinin yeniden barıştığı da belgelenmiş oldu.

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