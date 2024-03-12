Yaprak Dökümü'nün Hayriye Hanımıydı... Son hali görenleri şaşırttı! Oyuncunun beyaz saçlarına yorum yağdı: "Aysel Gürel'e benzettim"

"Yaprak Dökümü" 2006-2010 yıllarında en çok izlenen diziler arasında yer alıyordu.Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı eserinden ekrana uyarlanan Yaprak Dökümü dizisi tam beş sezon boyunca ekranlara geldi.
Yaprak Dökümü dizisinin finalinin üstünden yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyan dizinin oyuncuları sık sık merak konusu oluyor.
Dizide 'Hayriye Hanım' karakterine hayat veren usta oyuncu Güven Hokna'nın son hali merak ediliyordu.
Şimdilerde 78 yaşında olan Hokna, son haliyle yıllara meydan okuyor. Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncunun son haline hayranları tarafından beğeni ve yorum yağıyor.
Oyuncuya, takipçilerinden"Bu halinizi görünce rahmetli Aysel Gürel aklıma geldi!", "Yıllara meydan okuyor", "Hep çok güzel" gibi yorumlar geliyor.
Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki rolleriyle tanınan usta oyuncu Güven Hokna, emekliye ayrıldı.