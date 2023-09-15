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    4. Yasak aşka itfaiye yardımı! Sevgilisinin kocası evi basınca çarşafla pencereden kaçmak istedi... Dengesini kaybedince itfaiye yardım etti

    Yasak aşka itfaiye yardımı! Sevgilisinin kocası evi basınca çarşafla pencereden kaçmak istedi... Dengesini kaybedince itfaiye yardım etti

    15.09.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bir görgü tanığının saniye saniye cep telefonuna kaydettiği görüntülerde sevgilisinin kocasının eve gelmesi üzerine pencereden sarkıttığı çarşafla çalışan bir adamın komik anlarına yer verildi. Brezilya'da kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    Brezilya'da kaydedilen bir görüntüde sevgilisinin kocası eve geldiği için yakalanmaktan korkan adamın çaresiz bir şekilde kaçmaya çalışması yer aldı. Bir apartmanın üçüncü katındaki dairelerinin balkonunda çift kavga ederken kadının yasak aşk yaşadığı adam ise pencereden sarkıttığı çarşayla aşağıya inmeye çalıştı. Pencerenin pervazında bekleyen adamın yardıma ihtiyacı olduğunu düşünenlerin durumu polise haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

    Kalabalığın toplandığı anlarda çarşafla hızlı bir şekilde inmeyi başaramayan adam itfaiyenin oluşturduğu kurtarma minderine kendisini bıraktı. Güvenli bir şekilde yere inmeyi başaran adam kendisini fark eden öfkeli kocadan kaçmak için koşarak olay yerinden uzaklaştı.

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    Anahtar Kelimeler:
    ihanet yasak aşk

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