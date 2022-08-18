Yasakları çok ilginç! Aklınıza bile gelmeyecek bu kurallar tatilinizi zehir etmesin

Tatil için yurt dışına çıktığımızda , çoğumuz başımızın belaya girmesinden ve ağır bir para cezası yüzünden bir seyahatin mahvolmasından kaçınmak istediğimizi biliyoruz. Ancak, dünya çapındaki bazı olağandışı kurallar var. Üstelik turistler kazara bile olsa bu kuralları ihlal ettiğinde cezai yaptırımlar uygulanıyor.

İŞTE ÜLKELERİN AZ BİLİNEN YASALARI

Capri'de plastik tabaklar, bardaklar ve pipetleri kullanamazsınız 2019'da, Amalfi kıyılarının hemen dışındaki çarpıcı İtalyan adası Capri, biyolojik olarak parçalanamayan tüm tek kullanımlık plastikleri yasakladı. 2,3 milyon yıllık ziyaretçisinin bıraktığı çöplerle boğuştuğu için bölgenin doğal güzelliği tehlikeye giriyordu. Adada tek kullanımlık plastik bardak, çanta, tabak veya çatal bıçak kullanırken yakalanan turistler 500 Euro'ya kadar para cezasına çarptırılacak. Bu nedenle, günübirlik bir gezi veya plaj pikniği planlıyorsanız, yüksek bir ücret ödememek için biyolojik olarak parçalanabilen veya metal veya taş eşya almanız gerektiğini unutmayın.

Fransa'da şort mayo yasaklandı Fransa'da az bilinen bir yasa , yüzücülerin halka açık bir yüzme havuzundayken şort mayo giymesi yasaklandı. 1903 yılında resmileşen yasaya göre her yaştan erkeklerin halka açık havuzlarda slip mayo giymesi zorunluluğu getirildi. Yasanın hijyenik nedenlerden dolayı getirildiğini anlatan Paris'in 11. bölgesinde baş havuz görevlisi olan Emmanuel Dormois, “Küçük, dar mayolar sadece yüzmek için kullanılabilir. Bermudalar veya daha büyük yüzme şortları bütün gün başka yerlerde giyilebilir, bu nedenle su kalitesini bozan kum, toz veya başka maddeler getirebilir.” dedi.

İsveç'te ruhsatsız bir mekanda dans edemezsiniz İsveç'te 'dans izni' olmayan bir mekanda 'kendiliğinden dans' yapılması mekan sahibinin başını belaya sokabilir. Barın veya kulübün izni olduğunu bilmiyorsanız, dans etmeniz yasalara aykırıdır. Yasa 1930'larda tanıtıldı ve onu reddetmek için birden fazla hareketle karşı karşıya kaldı, ancak 2020'de insanlar Footloose tarzı kuralı çiğnediği için para cezasına çarptırıldı. Afrinik'e göre İsveç parlamentosu yasanın eski maddesini kaldırmak için resmen oy kullandı , ancak yasanın hâlâ uygulandığına dair iddialar var.

Sorrento sokaklarında bikini giymek tamamen yasak Amalfi kıyısındaki İtalyan kasabası, bu yılın başlarında sokaklarında mayo giyilmesini yasaklamıştı. Kuralın kapsamına üstsüz doşan turistler de dahil edildi. Kuralı ihlal edenler 500 €'ya (yaklaşık 425 £) kadar para cezası riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Yasa kapsamında havu ya da deniz kenarında bikinisiyle dolaşanlar ceza almazken, Sorrento sokaklarında bikiniyle dolaşmak tamamen yasak!