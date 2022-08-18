Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Yasakları çok ilginç! Aklınıza bile gelmeyecek bu kurallar tatilinizi zehir etmesin

Yasakları çok ilginç! Aklınıza bile gelmeyecek bu kurallar tatilinizi zehir etmesin

18.08.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İster Fransa'ya, Yunanistan'a, İtalya'ya veya bu yıl daha soğuk bir yere tatile gidiyor olun ülkelerin kendilerine özgü bir hayli ilginç yasakları mevcut. Turistlerin bilmesi gereken bazı olağandışı kurallar ve yasakları sizler için derledik. Tatilinizin zehir olmasını ya da yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalmak istemiyorsanız listemize mutlaka göz atın.

Tatil için yurt dışına çıktığımızda , çoğumuz başımızın belaya girmesinden ve ağır bir para cezası yüzünden bir seyahatin mahvolmasından kaçınmak istediğimizi biliyoruz. Ancak, dünya çapındaki bazı olağandışı kurallar var. Üstelik turistler kazara bile olsa bu kuralları ihlal ettiğinde cezai yaptırımlar uygulanıyor.

İŞTE ÜLKELERİN AZ BİLİNEN YASALARI

Capri'de plastik tabaklar, bardaklar ve pipetleri kullanamazsınız

Capri'de plastik tabaklar, bardaklar ve pipetleri kullanamazsınız
2019'da, Amalfi kıyılarının hemen dışındaki çarpıcı İtalyan adası Capri, biyolojik olarak parçalanamayan tüm tek kullanımlık plastikleri yasakladı. 2,3 milyon yıllık ziyaretçisinin bıraktığı çöplerle boğuştuğu için bölgenin doğal güzelliği tehlikeye giriyordu. Adada tek kullanımlık plastik bardak, çanta, tabak veya çatal bıçak kullanırken yakalanan turistler 500 Euro'ya kadar para cezasına çarptırılacak. Bu nedenle, günübirlik bir gezi veya plaj pikniği planlıyorsanız, yüksek bir ücret ödememek için biyolojik olarak parçalanabilen veya metal veya taş eşya almanız gerektiğini unutmayın.

Fransa'da şort mayo yasaklandı

Fransa'da şort mayo yasaklandı
Fransa'da az bilinen bir yasa , yüzücülerin halka açık bir yüzme havuzundayken şort mayo giymesi yasaklandı. 1903 yılında resmileşen yasaya göre her yaştan erkeklerin halka açık havuzlarda slip mayo giymesi zorunluluğu getirildi. Yasanın hijyenik nedenlerden dolayı getirildiğini anlatan Paris'in 11. bölgesinde baş havuz görevlisi olan Emmanuel Dormois, “Küçük, dar mayolar sadece yüzmek için kullanılabilir. Bermudalar veya daha büyük yüzme şortları bütün gün başka yerlerde giyilebilir, bu nedenle su kalitesini bozan kum, toz veya başka maddeler getirebilir.” dedi.

İsveç'te ruhsatsız bir mekanda dans edemezsiniz

İsveç'te ruhsatsız bir mekanda dans edemezsiniz
İsveç'te 'dans izni' olmayan bir mekanda 'kendiliğinden dans' yapılması mekan sahibinin başını belaya sokabilir. Barın veya kulübün izni olduğunu bilmiyorsanız, dans etmeniz yasalara aykırıdır. Yasa 1930'larda tanıtıldı ve onu reddetmek için birden fazla hareketle karşı karşıya kaldı, ancak 2020'de insanlar Footloose tarzı kuralı çiğnediği için para cezasına çarptırıldı. Afrinik'e göre İsveç parlamentosu yasanın eski maddesini kaldırmak için resmen oy kullandı , ancak yasanın hâlâ uygulandığına dair iddialar var.

Sorrento sokaklarında bikini giymek tamamen yasak

Sorrento sokaklarında bikini giymek tamamen yasak
Amalfi kıyısındaki İtalyan kasabası, bu yılın başlarında sokaklarında mayo giyilmesini yasaklamıştı. Kuralın kapsamına üstsüz doşan turistler de dahil edildi. Kuralı ihlal edenler 500 €'ya (yaklaşık 425 £) kadar para cezası riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Yasa kapsamında havu ya da deniz kenarında bikinisiyle dolaşanlar ceza almazken, Sorrento sokaklarında bikiniyle dolaşmak tamamen yasak!

Venedik'te güvercin beslemeyin

Venedik'te güvercin beslemeyin
2008'den beri Venedik'te kuşları beslemek için tahıl satmak veya dağıtmak yasa dışı. Şehirde güvercinlerini beslediği tespit edilen herhangi bir turiste 50 euro para cezası verilebilir. Bu kuralın, kuşların Venedik sokaklarını dolduran mermer heykeller, binalar ve cephelerdeki küçük boşlukları gagalamaları nedeniyle konduğuna inanılıyor. Reuters'in bildirdiğine göre, güvercinlerin mimariye verdiği zararı temizlemek ve onarmak vergi mükelleflerine bir servete mal oluyordu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İtalya Fransa Yunanistan seyahat yasak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Melih Gökçek'e 'kara leke' diyerek yüklendi!

Melih Gökçek'e 'kara leke' diyerek yüklendi!

Sevgilisinin AIDS olduğunu öğrendi! Aşkını kanıtlamak için...

Sevgilisinin AIDS olduğunu öğrendi! Aşkını kanıtlamak için...

Hem erkek hem de kız arkadaşı var! “Cinsellik sözleşmesi...”

Hem erkek hem de kız arkadaşı var! “Cinsellik sözleşmesi...”

Cinnet getirdi! Sevgilisinin cinsel organını kesti

Cinnet getirdi! Sevgilisinin cinsel organını kesti

İlginizi Çekebilir

Kanseri 24 saat içinde yüzde 60 oranında azaltıyor

Kanseri 24 saat içinde yüzde 60 oranında azaltıyor

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Aşkı onda buldu! Eşi kendisinden tam 42 yaş büyük ama...

Aşkı onda buldu! Eşi kendisinden tam 42 yaş büyük ama...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.