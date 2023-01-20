“Yaşayan en seksi kadın” seçilmişti! Ünlü golfçü Paige Spiranac’ın yarı çıplak pozu olay yarattı... Önlüğünün altına hiçbir şey giymedi

Instagram hesabında yaklaşık 3.7 milyon takipçisi bulunan fenomen isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulamasında kendisine bir hesap açtığını duyurdu. Aylık abonelik sistemiyle ilerleyen uygulama üzerinden hayranlarına seksi pozlarını satacağını açıklayan fenomen isim hesabının ön gösterimini ise Instagram’dan yaptığı bir paylaşımla gerçekleştirdi.

HAYRANLARINI MEST ETTİ

OnlyFans hesabını üzerinde sadece yeşil bir mutfak önlüğü bulunan pozuyla gösteren Spiranac, hayranlarıyla yeni bir düzeyde buluşma sözü verdi. Fenomen isi paylaşımına ise, “Hayranlarma her zaman benimle sosyal medyanın ötesinde bağlantı kurmaları için bir yol vermek istedim. Şimdi nihayet hayalim gerçek oldu. Bu heyecan verici ve eğlenceli bir yol olacak” notunu ekledi. Sprinac’ın hayranları kısa sürede hesabına abone olmayı ihmal etmedi.