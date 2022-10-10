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'Yaşayan Nostradamus' olarak isimlendirilen kahin Athos Salome dünya liderlerine seslendi! “ABD’ye 11 Eylül’den daha kötü bir saldırı...”

10.10.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi ve Kraliçe’nin ölüm tarihi dahil olmak üzere geleceğe yönelik kehanetleriyle ilgi toplayan Brezilyalı kahin Athos Salome dünya liderlerine en son ifşasının gerçekleşmesini engellemeleri için yalvardı. Amerika Birleşik Devletleri’nde 11 Eylül’den daha kötü bir saldırının gerçekleşeceğini ifade eden Salome kehanetiyle tüm dünyanın dikkatini çekti.

Koronavirüs pandemisinin başlangıcından önce dünyanın bir virüs tehdidiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyaran Brezilyalı kahin Athos Salome sosyal medyada ‘Yaşayan Nostradamus’ olarak biliniyor. 36 yaşındaki dünyaca ünlü kahin Nostradamus'un reenkarnasyonu olduğunu iddia ederek dikkatleri üzerine çekmişti. Koroanavirüs ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümünün ardından Salome bu kez de Üçüncü Dünya Savaşı kehanetiyle herkesi şaşırttı. Ünlü kahin, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2024 veya 2026 yıllarında işgal tehlikesi altında olduğu konusunda uyardı.

“ÖNLEM ALMALARI İÇİN UYARIYORUM”

Brezilyalı ünlü kahin Salome, belirtilmeyen bir şehir hakkında ürkütücü bir şekilde "Gökten bir şeyler düşecek ve hiçbir şey kalmayacak, bu savaşın başladığına dair bir uyarı olacak. ABD ihanete uğrayacak ve işgal edilecek, saldırıyı bir süredir planlıyorlar ve 11 Eylül 2001 saldırısından daha kötü olacak. Yeni bölümün arkasında iki büyük lider var. Üçüncü Dünya Savaşı geliyor. 2023 için yeni trajediler planlanıyor, ancak 2024 hatta 2026 için bölümler var. Şubat, Nisan ve Temmuz 2023'ün yeni trajedilerle işaretlendiğini görüyorum." dedi.
Salome, tahminleriyle yaygın bir korku ve paniğe neden olmak yerine, yetkililerin tepki vermek ve bu tür dehşetlerin ortaya çıkmasını önlemek için yeterli zamana sahip olması için vizyonlarını paylaştığını söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Nostradamus kehanet
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