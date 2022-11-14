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Yaşına kimse inanamıyor! “20’li yaşlarımda olduğumu düşünüyorlar ama 72 yaşındayım”

14.11.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Atlanta eyaletinde yaşayan 72 yaşındaki Keiko Guest isimli bir kadın yakın çevresi de dahil olmak üzere çoğu kişinin gerçek yaşına inanmadığını söyledi. Sosyal medya paylaşımlarının sonrasında Guest, yaşıtlarına meydan okuyan fiziğini haftalık iki saatlik jimnastik, bale ve ağırlık çalışması ile bitki bazlı beslenmeye borçlu olduğunu dile getirdi.

TikTok’ta yaklaşık yarım milyon takipçisi bulunan Guest, yaşıtlarından daha fit ve sağlıklı görünümünü tamamen hayatını planlı bir şekilde devam ettirmesine borçlu olduğunu söyledi. Çocuk sahibi olmadığını ve şu anda bekar olduğunu ifade eden Guest, genç görünümünün sırrını ise bitki bazlı diyeti ile haftalık yoğun antrenman temposuna bağladı. Guest’in yaşına medyadan okuyan görünüşü sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirirken kadının 72 yaşında olduğuna inanmadıklarını dile getirdi.

“KENDİ SAĞLIĞIM İÇİN BİR ŞEYLER YAPIYORUM”

Yüz gerdirme ve botoks dışında herhangi bir estetik işlemi olmadığını dile getiren Guest, “Vücudumu kendimi iyi hissettiğim ve gerçekten çok çalıştığım için gösteriyorum. İnsanlar yaşıma göre harika göründüğümü söylüyorlar. Gerçekten hayatımda bir erkek olmadan kesinlikle iyiyim. Kendime odaklanıyorum ve kendi sağlığım için bir şeyler yapıyorum. 30'larımdan beri formda kalmak benim için bir öncelikti ve öyle olmaya devam edecek” dedi.
Sosyal medya kullanıcıları Guest’in gerçek yaşına inanmadığını dile getirerek yorumlarda 20’li yaşlarında gözüktüğünü söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bence 29 yaşında” yorumunu yaptı.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı, “Kızım sen 72 değil, 22 yaşında gibisin” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Sen bir ilham kaynağısın. Bu bir gecede olmaz ve yaşlandıkça bunu başarmak çok zor. Bu yıllarca süren özveri ve sıkı çalışmanın sonucu” yorumunu yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok

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