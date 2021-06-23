Yasmin Erbil'den çok konuşulacak bikinili pozlar! Babası sansürlemişti, engelleyemedi...

İşte Yasmin Erbil 'in çok konuşulacak tatil pozları ve ayrıntılar...

ANNESİYLE TATİLE ÇIKTI!

Ekranların sevilen simalarından olan oyuncu Nergis Kumbasar, Mehmet Ali Erbil ile evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil ile beraber tatile çıktı.