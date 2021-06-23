Yasmin Erbil'den çok konuşulacak bikinili pozlar! Babası sansürlemişti, engelleyemedi...

İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulacak tatil pozları ve ayrıntılar...
YASMİN ERBİL'İ BABASI YİNE DURDURAMADI! ÇOK KONUŞULACAK TATİL POZLARI...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelmeye devam ediyor.
ANNESİYLE TATİLE ÇIKTI!
Ekranların sevilen simalarından olan oyuncu Nergis Kumbasar, Mehmet Ali Erbil ile evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil ile beraber tatile çıktı.
DUBAİ'YE GİTTİLER
Erbil, annesi Kumbasar ile birlikte soluğu Dubai'de aldı.
BABASININ SANSÜRÜNE UĞRAMIŞTI!
Daha önce sosyal medya paylaşımları nedeniyle babasının sansürüne uğrayan ve tepki gören Yasmin Erbil, bikinili ve dekolteli pozlarını vermeyi sürdürdü.
Dubai’ye iner inmez kalacakları tesise gittikleri öğrenilen Erbil ve annesi Nergis Kumbasar zaman kaybetmeden plaja koştu.
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