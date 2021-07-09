Yayınlarını izlemekten kendinizi alamayacağınız 10 kadın Twitch yayıncısı

Twitch üzerinden yaptığınız yayınlarda bağış alarak para kazanılabiliyor. İzleyiciler yayınlanacak videoları beğeniyorsa bağışta bulanabiliyor. Yayıncılar bağışlar sayesinde kısa sürede bir servet kazanabiliyor. Eğer Twicth yayınlarında sadece erkek oyuncuların yayın açtığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sizler için başarılı 10 Twitch yayıncısını araştırdık.

SADECE ERKEKLER YOK

AMOURANTH Amourath olarak tanınan Kaitlyn Siragusa, milyonlarca kişi tarafından izlenen bir yayıncı olarak biliniyor. 2 milyon takipçisi bulunan yayıncı henüz lisedeyken cosplay yapmak için kostüm tasarlamaya başladı. Amouranth zamanla ün kazandı ve sonrasında kendi şirketini kuran ilk yayıncı oldu.

CHICA ChicaLive ismiyle tanınan 24 yaşındaki Maria Lopez, kanalında çok oyunculu oyunları oynadığı yayınları paylaşan bir e-spor oyuncusudur. Lopez’in Summer Skirmish ve Keemstar's Friday Fortnight dahil olmak üzere birçok turnuvada yer aldığı biliniyor.

DIZZYKITTEN DizzyKitten, kanalında çeşitli oyunlar yayınlasa da en çok PUBG oynuyor. 2013'ten beri yayın yapan Dizzy'nin birçok takipçisi bulunuyor. Uzun zamandır yayın yapan DizzyKitten, haftada 5 gün her gün 5'er saat yayın yapıyor.

ITSHAFU Gerçek adı Rumay Wang olan ItsHAFU, Hearthstone oyununda dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak saygı gösteriliyor. ItsHAFU, Twitch'de en çok Hearthstone oyununu Arena modunda oynarken açtığı yayınlarıyla tanınıyor. Yetenekli oyuncunun World of Warcraft'ı profesyonel olarak oynadığı ve birçok birincilik kazandığı da biliniyor. Uygulama üzerinde 1.3 milyon takipçisiyle dikkatleri çekiyor.