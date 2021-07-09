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Yayınlarını izlemekten kendinizi alamayacağınız 10 kadın Twitch yayıncısı

09.07.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda popülerleşen Twicth platformunu daha önce duydunuz mu? Twitch, Instagram, Facebook ve Youtube gibi bir sosyal medya platformu olarak ifade edilirken içerisindeki canlı yayın özelliği ile adından söz ettiriyor. 10 yıla yakın bir geçmişi bulunan Twitch, dünyanın en iyi oyuncularının ve yayın yapmak isteyen kişilerin insanlarla iletişim kurduğu bir yer olarak ifade ediliyor.

Twitch üzerinden yaptığınız yayınlarda bağış alarak para kazanılabiliyor. İzleyiciler yayınlanacak videoları beğeniyorsa bağışta bulanabiliyor. Yayıncılar bağışlar sayesinde kısa sürede bir servet kazanabiliyor. Eğer Twicth yayınlarında sadece erkek oyuncuların yayın açtığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sizler için başarılı 10 Twitch yayıncısını araştırdık.

SADECE ERKEKLER YOK

AMOURANTH

AMOURANTH
Amourath olarak tanınan Kaitlyn Siragusa, milyonlarca kişi tarafından izlenen bir yayıncı olarak biliniyor. 2 milyon takipçisi bulunan yayıncı henüz lisedeyken cosplay yapmak için kostüm tasarlamaya başladı. Amouranth zamanla ün kazandı ve sonrasında kendi şirketini kuran ilk yayıncı oldu.

CHICA

CHICA
ChicaLive ismiyle tanınan 24 yaşındaki Maria Lopez, kanalında çok oyunculu oyunları oynadığı yayınları paylaşan bir e-spor oyuncusudur. Lopez’in Summer Skirmish ve Keemstar's Friday Fortnight dahil olmak üzere birçok turnuvada yer aldığı biliniyor.

DIZZYKITTEN

DIZZYKITTEN
DizzyKitten, kanalında çeşitli oyunlar yayınlasa da en çok PUBG oynuyor. 2013'ten beri yayın yapan Dizzy'nin birçok takipçisi bulunuyor. Uzun zamandır yayın yapan DizzyKitten, haftada 5 gün her gün 5'er saat yayın yapıyor.

ITSHAFU

ITSHAFU
Gerçek adı Rumay Wang olan ItsHAFU, Hearthstone oyununda dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak saygı gösteriliyor. ItsHAFU, Twitch'de en çok Hearthstone oyununu Arena modunda oynarken açtığı yayınlarıyla tanınıyor. Yetenekli oyuncunun World of Warcraft'ı profesyonel olarak oynadığı ve birçok birincilik kazandığı da biliniyor. Uygulama üzerinde 1.3 milyon takipçisiyle dikkatleri çekiyor.

JESSICA BLEVINS

JESSICA BLEVINS
Blevins'in eşi Ninja Twitch'in en çok para kazanan yayıncıları arasında yer alıyor. Çift, yaptıkları yayınlarla milyonlarca kişi tarafından izleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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