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  4. Yaz tatili tam gaz devam ediyor! Yine komşudan bikinisiyle paylaştı... Sosyal medyada gündem oldu

Yaz tatili tam gaz devam ediyor! Yine komşudan bikinisiyle paylaştı... Sosyal medyada gündem oldu

10.10.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede popüler olmayı başarmıştı. Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla tanınan fenomen isim yarım milyon takipçisine adeta yaz tatilinin daha bitmediğini müjdeledi. Yunanistan’dan çekilen bir pozunu paylaşan fenomen isim kahverengi bikinisiyle yaz tatiline devam ettiğini ilan etti.

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn yaz mevsiminin bitmediğini ispat edercesine cesur bir paylaşıma imza attı. Fenomen isim yarım milyon takipçisiyle dünyanın çeşitli turistik yerlerinde yaptığı yaz tatilinden kesitler sunmuştu. Bu kez mevsimleri alt üst eden Apollonia Llewellyn tatiline devam ettiğini duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

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Sosyal medyada yaptığı her hareket olay olan fenomen isim Apollonia Llewellyn, son olarak iste Yunanistan’ın Santorini şehrinde çekilen bir pozunu yayınladı. Kahverengi bikini takımını güneş gözlüğüyle kombinleyen Apollonia Llewellyn, hemen hemen her fotoğrafında bulunan haç şeklindeki kolyesini yine çıkartmadı. Sosyal medya kullanıcılarının beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisi kısa sürede binlerce yoruma ulaştı.

APOLLONIA LLEWELLY'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Apollonia Llewellyn
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