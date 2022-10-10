Yaz tatili tam gaz devam ediyor! Yine komşudan bikinisiyle paylaştı... Sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn yaz mevsiminin bitmediğini ispat edercesine cesur bir paylaşıma imza attı. Fenomen isim yarım milyon takipçisiyle dünyanın çeşitli turistik yerlerinde yaptığı yaz tatilinden kesitler sunmuştu. Bu kez mevsimleri alt üst eden Apollonia Llewellyn tatiline devam ettiğini duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medyada yaptığı her hareket olay olan fenomen isim Apollonia Llewellyn, son olarak iste Yunanistan’ın Santorini şehrinde çekilen bir pozunu yayınladı. Kahverengi bikini takımını güneş gözlüğüyle kombinleyen Apollonia Llewellyn, hemen hemen her fotoğrafında bulunan haç şeklindeki kolyesini yine çıkartmadı. Sosyal medya kullanıcılarının beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisi kısa sürede binlerce yoruma ulaştı.