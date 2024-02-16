Yemek teslimatı yapan kurye yere tuvaletini yaptı! Sosyal medyada gündem yarattı: 'Arkasında iğrenç bir sürpriz bırakmış'

North Miami Beach polisi olaya ilişkin soruşturma başlattığını söyledi. Bir apartman sakini olaya ilişkin olarak yaptığı açıklamasında, "Dört adet açık banyomuz var. İnsanlar bunu kullanabilir ve açıktırlar. Bunu neden yerde yapıyorsun?" ifadelerini kullandı. Bir başka apartman sakini ise, "Arkasında iğrenç bir sürpriz bırakmış" dedi.