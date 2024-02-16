Yemek teslimatı yapan kurye yere tuvaletini yaptı! Sosyal medyada gündem yarattı: 'Arkasında iğrenç bir sürpriz bırakmış'

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yemek teslimatı yapan kuryenin asansörü kullanarak dairelerin önüne yemek bıraktığı anlar yer aldı. Teslimatı yaptıktan sonra apartmandan gitmek için hareketlenen kurye herkesi şaşkına çeviren bir harekete imza attı.
Kurye apartmanın alt katında lobide bulunan mutfak bölümüne gitti. Önce gömleğini çıkarttı. Ardından ise pantolonunu aşağıya indirerek tuvaletini yaptı. Apartman sakinleri lobiye indiklerinde karşılaştıkları manzaraya inanamadılar.
North Miami Beach polisi olaya ilişkin soruşturma başlattığını söyledi. Bir apartman sakini olaya ilişkin olarak yaptığı açıklamasında, "Dört adet açık banyomuz var. İnsanlar bunu kullanabilir ve açıktırlar. Bunu neden yerde yapıyorsun?" ifadelerini kullandı. Bir başka apartman sakini ise, "Arkasında iğrenç bir sürpriz bırakmış" dedi.