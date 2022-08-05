Yeni evlenen Dan Bilzerian'dan şok eden paylaşım!

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dünya çapında bir ün kazanan ve 33.5 milyon takipçisi bulunan Dan Bilzerian, geçtiğimiz hafta evlendiği yönünde bir paylaşımda bulunmuştu.

Düğününe ait olduğunu ileri sürdüğü bir fotoğrafını yayınlayan Bilzerian, "Sonunda yaptım!" demişti. 41 yaşındaki Bilzerian, takipçilerini adeta şoke etmişti. Şimdiye kadar yanında yüzlerce mankenle görüntü veren Dan Bilzerian'ın bazı takipçileri, Instagram fenomeninin evlendiğine inanmamıştı.

"İLGİ AMAÇLI PAYLAŞIM"

Bilzerian'ın bazı takipçileri, bu evliliğe inanırken bazıları da "İlgi amaçlı paylaşım." olduğu yönünde yorum yapmıştı.

"EVLİLİK BİR TUZAK!"

Tam bu tartışmalar dinmişken Dan Bilzerian, yeni bir paylaşımla gündem oldu. Tropikal bir bölgede, yanında yine birden fazla kadınla tatil yaparken çekilen karesini yayınlayan Bilzerian, bu gönderisini de ilginç bir mesaj eşliğinde paylaştı: "Evlilik bir tuzak, bekar kalın."

"ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ BALAYINDA"

Bir grup takipçisi, Bilzerian'ın balayı keyfi yaptığını ileri sürdü. Bazıları da onun her gününün balayı gibi geçtiğini savundu. Dan Bilzerian'ın bir başka takipçisi de onun "çocukluğundan beri balayı yaptığını" belirten bir yorum yazdı.