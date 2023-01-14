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  4. Yeni nesil Baba Vanga olarak tanınıyordu! 2022 yılı kehanetlerinin büyük bir bölümü tutan Hannah Carroll, 2023 yılında iddialı açıklamalar yaptı

Yeni nesil Baba Vanga olarak tanınıyordu! 2022 yılı kehanetlerinin büyük bir bölümü tutan Hannah Carroll, 2023 yılında iddialı açıklamalar yaptı

14.01.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yeni nesil Baba Vanga olarak kısa sürede popülerliğe kavuşan 20 yaşındaki Hannah Carroll 2022 yılındaki kehanetleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Fenomen ismin 2023 yılındaki en bir önceki yıl kadar iddialı.

Geçen yıl sosyal medyada 2022 yılında gerçekleşmesini öngördüğü bir dizi olayı açıkladığı bir paylaşım yaparak popüler olan Hannah Carroll bu kez 2023 yılı için yeni kehanetlerini sıraladı. Geçen yıl Harry Styles ve Beyonce’in yeni albümlerin, Rihanna ve Nick Jonas’ın bebeği olacağını hatta İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümü tahmin eden Carroll takipçilerinin adeta aklını başından almıştı. Hannah Carroll, bu yıl için Harry ve Meghan'dan bebek haberleri ve Nicki Minaj'dan yeni albümler de dahil olmak üzere 22 tahminde bulundu.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

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Gerçekleşen 2022 yılı kehanetlerinin sonrasında yeni yıl için öngörülerini TikTok’tan yayınladığı bir paylaşımla takipçileriyle paylaşan Carroll ilgi görmeyi başardı. Genellikle magazinsel olaylar ve ünlülerin hayatlarına dair kehanetlerde bulunan Carroll, bu yıl için Arianna Grande, Paris Hilton ve Jennifer Lawrence için bebek haberlerinin yanı sıra Nicki Minaj, Olivia Rodrigo, Shawn Mendes ve Ed Sheeran'ın yeni albümlerini de tahmin etti. Carroll’un 2023 tahmin listesi 130 bin izlenme 1.5 bin beğeni ve 220 yorum topladı.

İŞTE HANNAH CARROLL’UN 2023 YILI TAHMİNLERİ

  • Paris Hilton’un bebeği
  • Nicki Minaj’ın albümü
  • Rihanna’nın albümü
  • Megan Markle ve Prens Harry’in bebeği
  • Ariana Grande’in bebeği
  • Tom Brady Super Bowl’u kazanacak
  • Tom Brady’u genç bir model ya da fenomenle göreceğiz
  • Selena Gomez ünlü olmayan bir kişiyle yeni bir ilişkiye başlayacak
  • Başka büyük bir yıldız Dan Schneider hakkında konuşacak
  • The Olsen Twins, çocuk oyuncu olarak geçirdikleri zaman hakkında konuşacak
  • Popüler bir K-Pop grubu ayrılacak
  • Zayn ve Gigi Hadid tekrar bir araya gelecek
  • Olivia Rodrigo'nun albümü
  • Pete Davidson çok ünlü biriyle çıkmaya başlayacak
  • Taylor Swift, Met Gala'ya katılacak
  • Kanye hapis cezası riskiyle karşı karşıya
  • Shawn Mendes'in albümü
  • Jennifer Lawrence’un bebeği
  • Başka bir büyük Shein skandalı
  • Ellen Degeneres boşanma iddiaları
  • Liam Payne tarafından başlatılan diğer One Direction filmi
  • Ed Sheeran'ın albümü
  • "Wednesday" dizisi büyük bir ödül kazanacak
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kehanet

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