Yeni nesil Baba Vanga olarak tanınıyordu! 2022 yılı kehanetlerinin büyük bir bölümü tutan Hannah Carroll, 2023 yılında iddialı açıklamalar yaptı

Geçen yıl sosyal medyada 2022 yılında gerçekleşmesini öngördüğü bir dizi olayı açıkladığı bir paylaşım yaparak popüler olan Hannah Carroll bu kez 2023 yılı için yeni kehanetlerini sıraladı. Geçen yıl Harry Styles ve Beyonce’in yeni albümlerin, Rihanna ve Nick Jonas’ın bebeği olacağını hatta İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümü tahmin eden Carroll takipçilerinin adeta aklını başından almıştı. Hannah Carroll, bu yıl için Harry ve Meghan'dan bebek haberleri ve Nicki Minaj'dan yeni albümler de dahil olmak üzere 22 tahminde bulundu.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Gerçekleşen 2022 yılı kehanetlerinin sonrasında yeni yıl için öngörülerini TikTok’tan yayınladığı bir paylaşımla takipçileriyle paylaşan Carroll ilgi görmeyi başardı. Genellikle magazinsel olaylar ve ünlülerin hayatlarına dair kehanetlerde bulunan Carroll, bu yıl için Arianna Grande, Paris Hilton ve Jennifer Lawrence için bebek haberlerinin yanı sıra Nicki Minaj, Olivia Rodrigo, Shawn Mendes ve Ed Sheeran'ın yeni albümlerini de tahmin etti. Carroll’un 2023 tahmin listesi 130 bin izlenme 1.5 bin beğeni ve 220 yorum topladı.