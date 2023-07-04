Yer: Antalya! “Sosyete batığı” deniliyor... Türkiye’nin en büyük batığı böyle görüntülendi

Ceylan, dalışın ardından yaptığı açıklamada, Saint Didier'in Türkiye'nin en büyük batığı olarak nitelendirilebileceğini söyledi. Dalış turizmine hizmet veren geminin içerisinde birçok mühimmat olduğunu belirten Ceylan, "Geminin depolarında tüfekler, bombalar, arabalar var. Saint Didier belki de Türkiye'nin dalınabilir en iyi batıklarından biri. Zaman zaman su bulanık olmasına rağmen dalışımızda bizi güzel karşıladı. DEGAK timleriyle gerçekleştirdiğimiz bu dalıştan keyif aldık, birlikte zamana tanıklık ettik." diye konuştu.