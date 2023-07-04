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  4. Yer: Antalya! “Sosyete batığı” deniliyor... Türkiye’nin en büyük batığı böyle görüntülendi

Yer: Antalya! “Sosyete batığı” deniliyor... Türkiye’nin en büyük batığı böyle görüntülendi

04.07.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 30 metre derinlikteki Saint Didier batığı, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timince görüntülendi.

Ceylan ile DEGAK timleri, halk arasında "sosyete batığı" olarak adlandırılan ve İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz savaş uçağı tarafından batırılan Fransız gemisine dalış gerçekleştirdi.
Antalya Yat Limanı'nın 500 metre açığında bulunan, 30 metre derinlikteki 96 metre uzunluğuna sahip Saint Didier batığında, gemi ve içerisindeki askeri malzemeler görüntülendi.

Ceylan, dalışın ardından yaptığı açıklamada, Saint Didier'in Türkiye'nin en büyük batığı olarak nitelendirilebileceğini söyledi. Dalış turizmine hizmet veren geminin içerisinde birçok mühimmat olduğunu belirten Ceylan, "Geminin depolarında tüfekler, bombalar, arabalar var. Saint Didier belki de Türkiye'nin dalınabilir en iyi batıklarından biri. Zaman zaman su bulanık olmasına rağmen dalışımızda bizi güzel karşıladı. DEGAK timleriyle gerçekleştirdiğimiz bu dalıştan keyif aldık, birlikte zamana tanıklık ettik." diye konuştu.

Ceylan, limanda bulunan sivil turistik denizaltı Nemo Primero ile her gün iki kez batığa sefer yapıldığını sözlerine ekledi. (AA)

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antalya

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