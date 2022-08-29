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  4. Yerçekimine meydan okuyan tabutlar! Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar

Yerçekimine meydan okuyan tabutlar! Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar

29.08.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük Filipin kasabası Sagada'nın hemen dışında bulunan bölgede uçurumun kenarındaki bir kayalık adeta bir mezarlığa dönüşmüş durumda. Filipinlerde yaklaşık 2 bin yıldır devam eden ritüele göre ölüler gömülmüyor ya da yakılmıyor. Cenazeler tabutlarla birlikte uçurumun kenarındaki bir kayalığa çivileniyor. Bu ritüelin nedeni ise herkesi şaşırtmaya yetti.

Dünya genelindeki pek çok ülkede ölen kişilerin ardından birbirinden ilginç cenaze ritüelleri uygulanıyor. Ancak Filipinler’de yaklaşık 2000 yıldır devam eden bir ritüel görenleri şaşkına çeviriyor. Ritüel kapsamında hayatını kaybeden insanların cansız bedenleri gömülmek ya da yakılmak yerine tabutla birlikte bir uçurumun kenarına çivileniyor.

DOĞAL AFETLERDEN KORUMAK AMAÇLANIYOR

Geleneğin ölüleri ülkenin tropikal fırtınıları dahil olmak üzere deprem ve sel gibi doğal afetlerden koruduğuna inanılıyor. Aynı zamanda bu şekilde hayatını kaybeden kişilerin daha çabuk bir şekilde cennete geçiş yapabileceği düşünülüyor. Uygulamanın bir parçası olarak yaşlılar ölümlerine hazırlanırken kendi tabutlarını oyuyorlar ve kayada kendilerine uygun bir yer belirliyorlar.
Vefat eden kişinin cansız bedeni yaprak ve sarmaşıklarla bağlanan ahşap bir ölüm salıncağına yerleştirilir. Çürümenin önlemesi için tabut tütsülenri. Cenaze defnedilmeden önce tabutun üzerine isimleri yazılır ve akrabaları ölüye saygılarını sunar. Son adımda ise tabut Yankı Vadisi’ndeki uçurumun kenarına asılır.
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Anahtar Kelimeler:
Filipinler cenaze
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