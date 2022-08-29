Yerçekimine meydan okuyan tabutlar! Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar

Dünya genelindeki pek çok ülkede ölen kişilerin ardından birbirinden ilginç cenaze ritüelleri uygulanıyor. Ancak Filipinler’de yaklaşık 2000 yıldır devam eden bir ritüel görenleri şaşkına çeviriyor. Ritüel kapsamında hayatını kaybeden insanların cansız bedenleri gömülmek ya da yakılmak yerine tabutla birlikte bir uçurumun kenarına çivileniyor.

DOĞAL AFETLERDEN KORUMAK AMAÇLANIYOR

Geleneğin ölüleri ülkenin tropikal fırtınıları dahil olmak üzere deprem ve sel gibi doğal afetlerden koruduğuna inanılıyor. Aynı zamanda bu şekilde hayatını kaybeden kişilerin daha çabuk bir şekilde cennete geçiş yapabileceği düşünülüyor. Uygulamanın bir parçası olarak yaşlılar ölümlerine hazırlanırken kendi tabutlarını oyuyorlar ve kayada kendilerine uygun bir yer belirliyorlar.