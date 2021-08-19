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Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs'tan çok konuşulan kürtaj itirafı! 'Çocuk yapmaya vaktim yoktu'

19.08.2021 03:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam sinemasının en güzel kötü kadınlarından biri olarak tanınan Lale Belkıs seneler sonra yaptığı kürtaj itirafıyla çok konuşuldu. Fiziği ve güzelliğiyle dönemin dikkat çeken isimlerinden biri olmuş olan 81 yaşındaki Lale Belkıs, çocuk yapmaya vakti olmadığını söyleyerek defalarca kürtaj olduğunu açıkladı. İşte Yeşilçam'ın başarılı isimlerinden Lale Belkıs'ın o itirafı...

Yeşilçam'ın kötü kadınlarından Lale Belkıs yaptığı kürtaj itirafıyla sevenlerini şaşırttı. Güzelliğiyle dönemin dikkat çeken isimlerinden olan isim, daha önce verdiği bir röportajda '10 defa kürtaj oldum' açıklamasında bulunmuştu. Açıklamalar sonrası yanlış anlaşıldığını söyleyen emektar oyuncu, kürtaj olayıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

LALE BELKİS'İN ŞOKE EDEN KÜRTAJ İTİRAFI!

Yeşilçam'ın kötü kadınlarından biri olarak tanınan ve güzelliğiyle bir dönem çokça konuşulan Lale Belkıs seneler sonra yaptığı itiraf ile olay oldu.

AÇIKLAMALARI ŞOKE ETTİ

AÇIKLAMALARI ŞOKE ETTİ
Belkıs, düzgün fiziği ve güzelliğiyle dönemin dikkat çeken oyuncularının başında geliyordu. Ayrıca bir ses sanatçısı da olan 81 yaşındaki Lale Belkıs'ın yaptığı açıklamalar sevenlerini şoke etti.
Belkıs bir kürtaj itirafında bulunarak defalarca kürtaj olduğunu açıkladı.

4 DEFA KÜRTAJ OLDU

4 DEFA KÜRTAJ OLDU
Başarılı isim, hakkında yayılan '10 defa kürtaj oldu' haberlerine ise toplamda 4 kez kürtaj olduğunu söyleyerek cevap verdi. Hayatı boyunca hiç çocuk istemediğini söyleyen Lale Belkıs toplamda 4 defa kürtaj olduğunu ve yalnızca "Ateşböceği" Yalçın olarak tanınan ikinci eşi Yalçın Otağ'dan çocuk sahibi olmak istediğini ifade etti.

"ÇOCUK YAPMAYA VAKTİM YOKTU"

"ÇOCUK YAPMAYA VAKTİM YOKTU"
Sevilen oyuncu Belkıs, "Biz 6 kardeştik, ablalarım evlendi çoluk çocuğa karıştı. İllallah dedim çocuktan. İlk başlarda istemiyordum. Verdiğim röportajda yanlış anlaşıldım. Çok yoğundum, çocuk yapmaya vaktim yoktu. Ama Yalçın'dan çocuğum olsun istedim. Birkaç kez düşük yaptım. O da yanlış anlaşıldı" şeklinde konuştu.
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Lale Belkıs
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