Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs'tan çok konuşulan kürtaj itirafı! 'Çocuk yapmaya vaktim yoktu'

Yeşilçam'ın kötü kadınlarından Lale Belkıs yaptığı kürtaj itirafıyla sevenlerini şaşırttı. Güzelliğiyle dönemin dikkat çeken isimlerinden olan isim, daha önce verdiği bir röportajda '10 defa kürtaj oldum' açıklamasında bulunmuştu. Açıklamalar sonrası yanlış anlaşıldığını söyleyen emektar oyuncu, kürtaj olayıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

LALE BELKİS'İN ŞOKE EDEN KÜRTAJ İTİRAFI!

Yeşilçam'ın kötü kadınlarından biri olarak tanınan ve güzelliğiyle bir dönem çokça konuşulan Lale Belkıs seneler sonra yaptığı itiraf ile olay oldu.

AÇIKLAMALARI ŞOKE ETTİ Belkıs, düzgün fiziği ve güzelliğiyle dönemin dikkat çeken oyuncularının başında geliyordu. Ayrıca bir ses sanatçısı da olan 81 yaşındaki Lale Belkıs'ın yaptığı açıklamalar sevenlerini şoke etti.

Belkıs bir kürtaj itirafında bulunarak defalarca kürtaj olduğunu açıkladı.

4 DEFA KÜRTAJ OLDU Başarılı isim, hakkında yayılan '10 defa kürtaj oldu' haberlerine ise toplamda 4 kez kürtaj olduğunu söyleyerek cevap verdi. Hayatı boyunca hiç çocuk istemediğini söyleyen Lale Belkıs toplamda 4 defa kürtaj olduğunu ve yalnızca "Ateşböceği" Yalçın olarak tanınan ikinci eşi Yalçın Otağ'dan çocuk sahibi olmak istediğini ifade etti.