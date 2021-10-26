Yetişkin film sektörünü bırakan güzel model Lana Rhoades, üstsüz pozlarıyla beğeni topluyor!

Yetişkin film sektöründe uzun yıllar çalışan Lana Rhoades, sektörü bırakıp modellik yapmaya başlamıştı. Şimdilerde bebek bekleyen güzel model, iddialı paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.
CESUR POZLARI NEFES KESİYOR
1996 yılında ABD'de doğan Lana Rhoades, 18 yaşını doldurduktan sonra striptizcilik yaptı.
Küçük yaşta kendisinden 19 yaş büyük bir erkekle evlenen Rhoades, yetişkin film sektörüne girdi.
Evliliğini bitiren yıldız, uzun yıllar cinsel içerikli film sektöründe yer aldı.
Yetişkin film sektöründen ayrılarak modelliğe soyunan güzel, sektörü neden bıraktığını şu sözlerle açıklamıştı:
Hem vajinal yapımın bozuldu hem de gerçek hayatta cinsellik nasıl bir şeydi unuttum. Bu sektörde çalışmaya devam ettiğim sürece de bu şekilde devam edecekti, gerçek bir seks hayatım yoktu. Sadece kamera önünde yaşıyordum, o da rol gereğiydi.
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