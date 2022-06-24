Yetişkin film yıldızı Mia Malkova’nın bikinili paylaşımı gündem yarattı! “Daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştı”

Yılda yaklaşık 2,2 milyon sterlin (yaklaşık 46 milyon 876 bin TL) kazanan dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova, sosyal medya hesabından Bahamalar tatilinden anlarını paylaştı.

YORUM YAĞDI

10.9 milyon sosyal medya takipçisini bikinili pozuyla selamlayan Malkova, beyaz bikinisi ve akseuar olarak kullandığı göbek zincirli pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti. Malkova’nın hayranları fenomen ismi yorum yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı sevilen ismin gönderisine, “Bahamalar dah önce hiç bu kadar iyi olmamıştı” yorumuyla destek oldu.