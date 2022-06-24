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Yetişkin film yıldızı Mia Malkova’nın bikinili paylaşımı gündem yarattı! “Daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştı”

24.06.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 yaşındaki Amerikalı yetişkin film yıldızı Mia Malkoca, tatil fotoğraflarıyla hayranlarını mest etmeyi başardı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede popüler olurken bikinili pozuna binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Yılda yaklaşık 2,2 milyon sterlin (yaklaşık 46 milyon 876 bin TL) kazanan dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova, sosyal medya hesabından Bahamalar tatilinden anlarını paylaştı.

YORUM YAĞDI

10.9 milyon sosyal medya takipçisini bikinili pozuyla selamlayan Malkova, beyaz bikinisi ve akseuar olarak kullandığı göbek zincirli pozuyla takipçilerinden tam not aldı.
Ünlü ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti. Malkova’nın hayranları fenomen ismi yorum yağmuruna tuttu.
Bir sosyal medya kullanıcısı sevilen ismin gönderisine, “Bahamalar dah önce hiç bu kadar iyi olmamıştı” yorumuyla destek oldu.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kelimenin tam anlamıyla mükemmelsin” yorumuyla Malkova’nın güzelliğini övdü.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Malkova
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